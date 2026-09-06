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Colapinto y Alpine van por un domingo histórico en el mítico circuito de Monza

La carrera se disputa desde las 10 (hora argentina). El piloto pilarense larga séptimo tras un gran sábado. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, hizo la pole position y sale primero. Seguilo por Cadena 3.

06/09/2026 | 07:50Redacción Cadena 3

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El A526 de Franco Colapinto girando en Monza. (Foto: Alpine)

FOTO: El A526 de Franco Colapinto girando en Monza. (Foto: Alpine)

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Franco Colapinto vuelve a correr este domingo con grandes expectativas: concluyó en el octavo lugar durante la tanda clasificatoria del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en el histórico circuito de Monza, pero partirá desde el séptimo lugar de la grilla este domingo, al avanzar un casillero por la sanción a Kimi Antonelli.

La jornada sabatina en el trazado italiano tuvo un desenlace vibrante en el corte final de la Q3. La pole position quedó de manera sorpresiva en manos del francés Pierre Gasly, compañero de escudería del piloto oriundo de Pilar dentro de la estructura Alpine.}

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El joven corredor bonaerense mostró un nivel competitivo firme a lo largo de toda la instancia eliminatoria. En el primer segmento clasificatorio logró ubicarse en un destacado cuarto puesto, mientras que en la Q2 selló su pase a la fase decisiva dejando relegados a rivales directos de la parrilla.

Durante la definición de los diez mejores lugares, el argentino llegó a marcar el mejor tiempo absoluto en el primer sector del trazado. Su rendimiento le permitió consolidar un registro destacado para meterse de lleno entre los primeros lugares del clasificador general.

La actuación realizada en el trazado lombardo representa el mejor resultado de largada para el piloto nacional desde su llegada a la máxima categoría del automovilismo internacional. El vehículo Alpine respondió de manera favorable tras las recientes actualizaciones aplicadas en su configuración.

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Por su parte, el italiano Kimi Antonelli había registrado un tiempo ligeramente superior al del argentino en la tanda final. Sin embargo, el corredor de Mercedes deberá partir desde los últimos puestos de la grilla debido a la penalización acumulada en la previa del evento. 

Detrás del sorpresivo poleman francés se ubicaron el británico George Russell y el australiano Oscar Piastri en las posiciones de vanguardia. La sesión decisiva estuvo marcada por la paridad de tiempos y un despiste en el cierre que condicionó los últimos intentos de varios monoplazas.

La competencia principal del Gran Premio de Italia se pone en marcha este domingo a partir de las 10 (hora de Argentina). 

Seguilo por Cadena 3, la radio de la F1 en Argentina.

Lectura rápida

¿Quién corre este domingo?

Franco Colapinto corre este domingo en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1.

¿Dónde se lleva a cabo la competencia?

La competencia se lleva a cabo en el histórico circuito de Monza.

¿Qué posición obtuvo Colapinto en la clasificación?

Colapinto concluyó en el octavo lugar durante la tanda clasificatoria, pero partirá desde el séptimo debido a la sanción a Kimi Antonelli.

¿Quién obtuvo la pole position?

La pole position fue obtenida por el francés Pierre Gasly.

¿A qué hora comienza la competencia principal?

La competencia principal del Gran Premio de Italia comienza este domingo a las 10 (hora de Argentina).

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