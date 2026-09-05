En vivo

Tarde y Media

Alejandro Bustos

Argentina

En vivo

Tarde y Media

Alejandro Bustos

Rosario

En vivo

La Última Jugada

Gimnasia vs. Tigre

La Plata

En vivo

Los 40 de la Heat

Mauri Palacios

En vivo

Fiesta Popular

Ulises Llanos

En vivo

Bonus track

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Una mañana para todos Notas

La nieve llegó con fuerza y tiñó de blanco la zona del cerro Champaquí

El fenómeno sorprendió al sector conocido como Tres Árboles. El día ya había comenzado con frío y cielo muy nublado, según indicó un oyente de Cadena 3 en el lugar. Mirá las fotos.

05/09/2026 | 13:48Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Nevó este sábado en la zona del cerro Champaquí, en Córdoba. (Foto: Jonathan Olguín)

FOTO: Nevó este sábado en la zona del cerro Champaquí, en Córdoba. (Foto: Jonathan Olguín)

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Córdoba: la nieve llegó con fuerza y tiñó de blanco la zona del cerro Champaquí

    Una mañana para todos

    Episodios

Una intensa nevada comenzó a cubrir de blanco este sábado el sector de Tres Árboles, en la zona del cerro Champaquí, en Córdoba.

"Se largó con todo, está quedando blanco", describió Jonathan Olguín, oyente de Cadena 3 que vive en el lugar. Según precisó, al momento de la entrevista llevaba entre 30 y 40 minutos nevando.

/Inicio Código Embebido/

FOTO: Nevó este sábado en la zona del cerro Champaquí, en Córdoba. (Foto: Jonathan Olguín)

/Fin Código Embebido/

Olguín señaló que la posibilidad de nieve ya había sido anunciada y que las condiciones del tiempo desde temprano anticipaban una jornada invernal, con frío y abundante nubosidad. "Habrá que ver qué pasa más tarde", comentó sobre la continuidad del fenómeno.

/Inicio Código Embebido/

FOTO: Nevó este sábado en la zona del cerro Champaquí, en Córdoba. (Foto: Jonathan Olguín)

/Fin Código Embebido/

El oyente aclaró que se encuentra en un sector alejado de la base del Champaquí y que, en su caso, actualmente son tres las personas que viven allí.

/Inicio Código Embebido/

FOTO: Nevó este sábado en la zona del cerro Champaquí, en Córdoba. (Foto: Jonathan Olguín)

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

FOTO: Nevó este sábado en la zona del cerro Champaquí, en Córdoba. (Foto: Jonathan Olguín)

/Fin Código Embebido/

Consultado sobre cómo planeaban pasar la tarde, resumió la propuesta para hacerle frente al frío: "Hay que comer rico, calefaccionarse bien y dormir una buena siesta nomás. No queda otra".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de "Titi" Ciabattoni.

Lectura rápida

¿Qué fenómeno climático ocurrió en Córdoba? Una intensa nevada comenzó a cubrir el sector de Tres Árboles.

¿Quién describió la situación de la nevada? Jonathan Olguín, oyente de Cadena 3 que vive en el lugar.

¿Cuánto tiempo llevaba nevando al momento de la entrevista? Entre 30 y 40 minutos.

¿Cómo se preparan para el frío? Planean comer rico, calefaccionarse bien y dormir una buena siesta.

¿Qué anticipaban las condiciones del tiempo? Una jornada invernal, con frío y abundante nubosidad.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf