La nieve llegó con fuerza y tiñó de blanco la zona del cerro Champaquí

FOTO: Nevó este sábado en la zona del cerro Champaquí, en Córdoba. (Foto: Jonathan Olguín)

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Una mañana para todos

Una intensa nevada comenzó a cubrir de blanco este sábado el sector de Tres Árboles, en la zona del cerro Champaquí, en Córdoba.

"Se largó con todo, está quedando blanco", describió Jonathan Olguín, oyente de Cadena 3 que vive en el lugar. Según precisó, al momento de la entrevista llevaba entre 30 y 40 minutos nevando.

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FOTO: Nevó este sábado en la zona del cerro Champaquí, en Córdoba. (Foto: Jonathan Olguín)

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Olguín señaló que la posibilidad de nieve ya había sido anunciada y que las condiciones del tiempo desde temprano anticipaban una jornada invernal, con frío y abundante nubosidad. "Habrá que ver qué pasa más tarde", comentó sobre la continuidad del fenómeno.

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FOTO: Nevó este sábado en la zona del cerro Champaquí, en Córdoba. (Foto: Jonathan Olguín)

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El oyente aclaró que se encuentra en un sector alejado de la base del Champaquí y que, en su caso, actualmente son tres las personas que viven allí.

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FOTO: Nevó este sábado en la zona del cerro Champaquí, en Córdoba. (Foto: Jonathan Olguín)

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FOTO: Nevó este sábado en la zona del cerro Champaquí, en Córdoba. (Foto: Jonathan Olguín)

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Consultado sobre cómo planeaban pasar la tarde, resumió la propuesta para hacerle frente al frío: "Hay que comer rico, calefaccionarse bien y dormir una buena siesta nomás. No queda otra".

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Entrevista de "Titi" Ciabattoni.