Pierre Gasly logra su primera pole position en el GP de Italia en Monza

FOTO: GP de Italia: Pierre Gasly sorprende otra vez en Monza con su primera pole position

MONZA, Italia — El piloto de Alpine, Pierre Gasly, se destacó el sábado al conseguir su primera pole position en la clasificación para el Gran Premio de Italia. Gasly, sorprendido por el resultado, reaccionó con alegría al recibir la noticia por radio de su equipo inmediatamente después de la sesión.

"¡Vamos! ¡Llevaba esperando esa!", exclamó Gasly, quien ya había logrado su única victoria en Fórmula 1 en Monza en 2020.

Durante toda la clasificación, Gasly mostró un gran desempeño y finalizó con un tiempo 0,060 segundos más rápido que el piloto de Mercedes, George Russell, mientras que Oscar Piastri se posicionó en tercer lugar.

"Al final se sintió como una vuelta muy buena, pero estoy muy feliz; han sido nueve años intentando perseguir y tener la oportunidad de lograr la pole position. Ganar mi primera carrera en Monza, conseguir mi primera pole position en esta pista, es algo especial aquí", declaró Gasly.

Por su parte, Piastri podría enfrentar una penalización en la parrilla, ya que ha sido llamado ante los comisarios para investigar si obstaculizó al piloto de Red Bull, Liam Lawson, durante la Q2.

Además, Ferrari vivió un momento de tensión en su carrera local, ya que Lewis Hamilton logró ingresar a la Q3 por una milésima de segundo, asegurando el quinto lugar en la parrilla, justo detrás de su compañero de equipo, Charles Leclerc.

Max Verstappen se clasificó en sexto lugar, mientras que el líder del campeonato, Kimi Antonelli, logró el séptimo mejor tiempo, aunque una penalización por un cambio de motor significa que comenzará desde el fondo de la parrilla.

Franco Colapinto sube al séptimo puesto, y el campeón defensor Lando Norris, junto a Arvid Lindblad y Gabriel Bortoleto, completan el top 10 en la parrilla.