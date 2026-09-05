Oura se prepara para salir a bolsa mientras competidores buscan destronarla en el mercado de anillos inteligentes

Oura, la empresa finlandesa conocida por sus anillos inteligentes, anunció su intención de salir a bolsa el pasado 3 de septiembre. Este movimiento se produce en un contexto donde la compañía ha reportado un crecimiento notable, casi duplicando sus ingresos a $1.21 mil millones en los primeros nueve meses del año. Durante este período, Oura vendió aproximadamente 3.6 millones de anillos y cuenta con alrededor de 5 millones de miembros pagos.

El lanzamiento de la Oura Ring 5, su modelo más delgado y ligero, coincide con este anuncio, reafirmando su posición en un mercado cada vez más competitivo. Sin embargo, Oura no es la única en la carrera. Nuevos competidores emergen con propuestas innovadoras que buscan arrebatarle el trono.

Por ejemplo, la empresa francesa Circular presentó recientemente su serie de anillos Ring 3, que incluirá capacidades de pago sin contacto y alertas por vibración en el dedo. Este modelo está diseñado para que los usuarios puedan recibir notificaciones de salud y recordatorios, lo que lo convierte en un dispositivo versátil.

Por su parte, Ultrahuman, una compañía india, anunció una recaudación de $70 millones con el apoyo de Qualcomm, buscando desarrollar un anillo que pueda ejecutar software directamente en el dispositivo, lo que le permitiría integrar funciones avanzadas como interacciones con inteligencia artificial y juegos.

El panorama de los anillos inteligentes está cambiando rápidamente. Las empresas no solo compiten por ofrecer un mejor seguimiento de la salud y el sueño, sino que también buscan incorporar funcionalidades similares a las de los smartphones en un dispositivo que pesa solo unos pocos gramos. Anillos como el Pebble Halo y el Dreame Ring están liderando esta tendencia, ofreciendo características como pantallas y paneles táctiles.

El interés en los anillos inteligentes radica en su capacidad de ser menos intrusivos que los relojes inteligentes, permitiendo a los usuarios monitorear su salud sin estar constantemente frente a una pantalla. Sin embargo, con el avance de la tecnología en este sector, es posible que pronto veamos dispositivos que se asemejen más a mini smartphones en nuestros dedos.

En este contexto, se presenta un resumen de los competidores más destacados que buscan desafiar a Oura en el mercado: