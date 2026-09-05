Talento que genera millones de dólares: cómo funciona la economía del conocimiento

La economía del conocimiento reúne actividades que generan valor mediante el trabajo de personas altamente calificadas y el uso de tecnología.

Así lo explicó a Cadena 3 Leandro Mora Alfonsín, director ejecutivo de Desarrollo de Argencon, quien destacó las oportunidades que ofrece el sector para que profesionales argentinos vendan sus servicios al mundo.

Según precisó, la tecnología funciona como una herramienta que facilita y potencia esas actividades. El principal recurso es el talento humano, capaz de transformar datos en información y aplicar conocimientos a distintos procesos productivos.

Argencon organiza el sector en cinco grandes áreas: servicios informáticos, servicios profesionales de exportación, biotecnología, industria audiovisual e ingeniería aplicada. Esta última comprende desarrollos vinculados con la actividad nuclear, la nanotecnología, la radarización y la tecnología satelital.

Dentro de los servicios profesionales aparecen contadores, abogados, arquitectos, diseñadores y prestadores de servicios financieros. Mora Alfonsín remarcó que ese segmento representa alrededor del 64% de las exportaciones de la economía del conocimiento.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Para describir su alcance, utilizó una comparación: "Si pensáramos en la actividad económica de Argentina como un cuerpo humano, la economía del conocimiento es la sangre". Y agregó: "Es la tecnología que se aplica de manera productiva y competitiva en todos los sectores".

El directivo destacó que las exportaciones alcanzaron US$10.085 millones. De acuerdo con los datos publicados por Argencon, esa cifra corresponde a los doce meses finalizados en marzo de 2026 y ubica a la actividad como el tercer complejo exportador del país, detrás del agro y la energía.

Mora Alfonsín vinculó esta expansión con la llegada de internet a hogares y empresas durante las últimas décadas. Esa transformación permitió prestar a distancia servicios que antes se realizaban dentro de cada organización y abrió la posibilidad de conseguir clientes en otros países.

También subrayó que el crecimiento depende de la formación y las capacidades de los trabajadores. "Son inversiones que dependen del talento, que dependen de la capacidad del talento humano", sostuvo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En materia laboral, estimó que unas 348.000 personas trabajan directamente para empresas de la economía del conocimiento. "Es empleo formal, con salarios bastante por encima de la media", afirmó, y señaló que existe margen para ampliar esa cantidad.

Respecto del escenario internacional, destacó las posibilidades de un mercado global que, según los informes de Argencon, superó los cuatro billones de dólares en exportaciones de servicios basados en el conocimiento en 2024.

Para el entrevistado, el desafío argentino pasa por contar con más profesionales preparados para atender esa demanda. "Lo que nosotros tenemos que garantizar es oferta competitiva", aseguró. Y precisó: "Profesionales talentosos que puedan vender servicios en este segmento global que no para de crecer".

Informe de Verónica Maslup.