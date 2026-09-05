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Colapinto corre la tercera práctica libre y la clasificación en el GP de Italia
El piloto argentino busca una buena posición de largada en Monza para aumentar sus chances de sumar puntos en la carrera del domingo.
05/09/2026 | 07:13Redacción Cadena 3
FOTO: Franco Colapinto busca una buena posición de largada en Monza.
Franco Colapinto disputa este sábado la tercera práctica libre y la clasificación del Gran Premio de Italia. El viernes, había finalizado noveno en el primer entrenamiento y undécimo en el segundo.
El argentino cuenta con ocho mejoras en su monoplaza y viene de superar a sus dos compañeros de escudería.
La actividad de este sábado arranca desde las 7.30, hora argentina; mientras que la clasificación comenzará a las 11. Los entrenamientos, la clasificación y la carrera se transmitirán en vivo por Disney+ y F1 TV, la plataforma oficial de la Fórmula 1.
Verstappen, nuevo escolta. Con 1:22.790 queda a 0.327 de Russell. En tanto, Leclerc desciende al tercer lugar.
Gran práctica hasta ahora para Alpine: 7° Pierre Gasly y 11° Franco Colapinto.
Colapinto en 10° lugar, Gasly en 3° y Antonelli sigue líder.
Última media hora de la 3° práctica libre del GP de Italia.
Leclerc asciende al segundo lugar, con 1:23.271
Colapinto se ubica 3°, mientras que Gasly asoma en el 5° lugar.
El top 10 en los primeros 20 minutos:
-Kimi Antonelli
-Charles Leclerc
-Max Verstappen
-Franco Colapinto
-Liam Lawson
-Pierre Gasly
-Oscar Piastri
-Arvid Lindblad
-Gabriel Bortoleto
-Yuki Tsunoda
Kimi Antonelli mejora su tiempo y toma la punta con un registro de 1:23.032. Lo escoltan Charles Leclerc y Max Verstappen, mientras que Franco Colapinto retrocede al cuarto puesto.
Colapinto toma la delantera y lidera momentáneamente la sesión. Siguen Gasly y Lawson.
Colapinto mejora su performance y escala al segundo lugar, a 0.855 de Gasly.
Pierre Gasly marca el camino con 1:25.349. Más atrás están Carlos Sainz (0.133) y Franco Colapinto (1.212).
Alex Albon tuvo problemas técnicos en su auto cuando estaba por salir de boxes.
Franco Colapinto y Pierre Gasly ya están en la pista de Monza.
Gabriel Bortoleto y Nico Hulkenberg son los primeros en salir a la pista.
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Cadena 3 en la F1. ¡Qué muñeca, Franco! Así fue el despiste de Colapinto en la práctica 2 de Monza
El argentino perdió el control de su Alpine sobre el cierre de la segunda práctica y terminó en la leca, pero logró recuperar el auto y evitó un fuerte impacto contra los muros.
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Noticia en desarrollo.
Lectura rápida
¿Quién disputa la clasificación del Gran Premio de Italia? Franco Colapinto es el piloto que participa en la clasificación del Gran Premio de Italia.
¿Cuándo se lleva a cabo la actividad del sábado?
La actividad comienza a las 7.30 hora argentina y la clasificación a las 11.
¿Qué posición ocupó Colapinto en los entrenamientos del viernes? Finalizó noveno en el primer entrenamiento y undécimo en el segundo.
¿Qué mejoras tiene el monoplaza de Colapinto? El argentino cuenta con ocho mejoras en su monoplaza.
¿Dónde se transmitirán los eventos del Gran Premio? Los eventos se transmitirán en vivo por Disney+ y F1 TV, la plataforma oficial de la Fórmula 1.