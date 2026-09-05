Colapinto corre la tercera práctica libre y la clasificación en el GP de Italia

Franco Colapinto disputa este sábado la tercera práctica libre y la clasificación del Gran Premio de Italia. El viernes, había finalizado noveno en el primer entrenamiento y undécimo en el segundo.

El argentino cuenta con ocho mejoras en su monoplaza y viene de superar a sus dos compañeros de escudería.

La actividad de este sábado arranca desde las 7.30, hora argentina; mientras que la clasificación comenzará a las 11. Los entrenamientos, la clasificación y la carrera se transmitirán en vivo por Disney+ y F1 TV, la plataforma oficial de la Fórmula 1.

-

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Noticia en desarrollo.