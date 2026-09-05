Tragedia en China: Un muerto y 11 desaparecidos por deslizamiento tras tormenta Saudel

BEIJING — Un deslizamiento de tierra se cobró la vida de una persona y dejó a otras 11 desaparecidas en el este de China el sábado, además de provocar daños significativos en varias viviendas, tras días de lluvias torrenciales generadas por el ciclón tropical Saudel, informaron las autoridades.

El deslave ocurrió en una parte de una aldea del condado de Suichuan, en la provincia de Jiangxi, durante la madrugada, lo que llevó a los equipos de rescate a acudir rápidamente al lugar y reubicar a los residentes en áreas más seguras para prevenir nuevos peligros, según un comunicado oficial. Una persona fue recuperada sin vida de entre los escombros, mientras que otras dos fueron rescatadas con vida y se encontraban en buen estado.

El tifón Saudel impactó en la provincia de Zhejiang en dos ocasiones el 28 de agosto, y posteriormente volvió a tocar tierra como tormenta tropical en la provincia de Fujian el jueves, según la agencia de noticias oficial Xinhua. Ambas provincias están adyacentes a Jiangxi.

En Fujian, las autoridades locales reportaron el viernes que varios residentes estaban desaparecidos tras días de intensas lluvias, aunque la cifra exacta aún no se conocía. Más de 100 viviendas se derrumbaron en Huating, en la ciudad de Putian. Un dique se desbordó y colapsó el jueves por la tarde, lo que inundó aldeas y dejó a muchos residentes atrapados, según la información disponible.

Hasta la noche del viernes, aproximadamente 600.000 personas habían sido evacuadas de áreas costeras y del interior consideradas de riesgo en Fujian, según reportes de Xinhua.

Imágenes de la televisora estatal CCTV mostraron calles que se convirtieron en ríos, mientras los rescatistas utilizaban botes inflables para llevar a cabo sus labores de rescate.