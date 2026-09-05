Tragedia en China: Un muerto y 11 desaparecidos por deslizamiento tras tormenta Saudel
Un deslizamiento de tierra en el este de China dejó un saldo trágico de un muerto y 11 desaparecidos. El evento ocurrió en Suichuan tras intensas lluvias provocadas por la tormenta Saudel, que ha causado graves daños en la región.
FOTO: Deslave deja un muerto y 11 desaparecidos en China tras lluvias de la tormenta Saudel
BEIJING — Un deslizamiento de tierra se cobró la vida de una persona y dejó a otras 11 desaparecidas en el este de China el sábado, además de provocar daños significativos en varias viviendas, tras días de lluvias torrenciales generadas por el ciclón tropical Saudel, informaron las autoridades.
El deslave ocurrió en una parte de una aldea del condado de Suichuan, en la provincia de Jiangxi, durante la madrugada, lo que llevó a los equipos de rescate a acudir rápidamente al lugar y reubicar a los residentes en áreas más seguras para prevenir nuevos peligros, según un comunicado oficial. Una persona fue recuperada sin vida de entre los escombros, mientras que otras dos fueron rescatadas con vida y se encontraban en buen estado.
El tifón Saudel impactó en la provincia de Zhejiang en dos ocasiones el 28 de agosto, y posteriormente volvió a tocar tierra como tormenta tropical en la provincia de Fujian el jueves, según la agencia de noticias oficial Xinhua. Ambas provincias están adyacentes a Jiangxi.
En Fujian, las autoridades locales reportaron el viernes que varios residentes estaban desaparecidos tras días de intensas lluvias, aunque la cifra exacta aún no se conocía. Más de 100 viviendas se derrumbaron en Huating, en la ciudad de Putian. Un dique se desbordó y colapsó el jueves por la tarde, lo que inundó aldeas y dejó a muchos residentes atrapados, según la información disponible.
Hasta la noche del viernes, aproximadamente 600.000 personas habían sido evacuadas de áreas costeras y del interior consideradas de riesgo en Fujian, según reportes de Xinhua.
Imágenes de la televisora estatal CCTV mostraron calles que se convirtieron en ríos, mientras los rescatistas utilizaban botes inflables para llevar a cabo sus labores de rescate.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en China?
Un deslizamiento de tierra dejó un muerto y 11 desaparecidos en el este del país tras lluvias provocadas por la tormenta Saudel.
¿Dónde sucedió el deslave?
El incidente tuvo lugar en el condado de Suichuan, en la provincia de Jiangxi.
¿Cuántas personas han sido evacuadas?
Aproximadamente 600.000 residentes fueron evacuados de áreas de riesgo en Fujian.
¿Qué daños ha causado la tormenta?
Más de 100 viviendas se derrumbaron en Huating, en la ciudad de Putian, y varios residentes están desaparecidos.
¿Cómo están los esfuerzos de rescate?
Los rescatistas han recuperado a una persona muerta y a dos más con vida, mientras continúan buscando a los desaparecidos.
[Fuente: AP]