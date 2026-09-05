Una boa constrictor se convierte en protagonista de la ópera en el Met

FOTO: Hasta las serpientes audicionan para la ópera en el Met. Princess, una boa, logró el papel

NUEVA YORK (AP) — En un giro inesperado, la Ópera Metropolitana de Nueva York ha decidido incluir a una serpiente en su próxima producción de la obra clásica de Mozart, "Così fan tutte". La boa constrictor conocida como Princess ha sido seleccionada para desempeñar un papel protagónico en esta adaptación que se inspira en el vibrante ambiente de Coney Island de la década de 1950.

La responsable de la audición y selección de Princess es Zoe Ziegfeld, una artista que ha transitado del espectáculo de feria a la ópera. Ziegfeld, quien también será la cuidadora de la serpiente durante las funciones, realiza un exhaustivo proceso de selección, donde evalúa el temperamento de cada reptil al interactuar con ellos. "Necesito saber que el animal se siente cómodo con la gente y con lo que estamos haciendo", explicó Ziegfeld, resaltando la importancia de la conexión entre el artista y el animal.

En esta peculiar competencia, Princess se impuso a otra boa constrictor llamada Nala, quien será la suplente. "Seguiremos adelante con Princess en los ensayos a modo de prueba. Es una serpiente maravillosa, y la prueba no tiene que ver con ella, sino más bien conmigo y con mi fuerza", detalló Ziegfeld en un correo electrónico tras la audición.

Ópera de Mozart en un ambiente festivo

Esta es la tercera vez que Ziegfeld interpreta el papel de encantadora de serpientes en la adaptación del Met de la obra de 1790. La trama original de Mozart sigue a dos soldados italianos que ponen a prueba la fidelidad de sus parejas, pero en esta versión, se reinterpreta en un ambiente festivo de Coney Island, con una escenografía colorida y artistas de feria.

Ziegfeld, con experiencia en espectáculos de serpientes, ha realizado múltiples presentaciones en Coney Island, donde llegaba a hacer ocho shows diarios. Cuando audicionó hace años, no se permitían serpientes vivas en la sala, así que presentó un video de su espectáculo y se destacó al realizar un truco llamado "Human Blockhead". "La música es diferente. El dinero es diferente. Es un placer entretener", expresó Ziegfeld, comparando su trabajo actual con su pasado en la feria.

Los animales en el Met

La audición de las serpientes fue facilitada por Nancy Novograd y su compañía, All Tame Animals, que provee animales para diversas producciones del Met. Novograd, quien comenzó su carrera cuando su caballo actuó en "Carmen", destaca que los animales deben tener un comportamiento específico y ser compatibles con los artistas humanos. "Los animales tienen que actuar, igual que los artistas humanos", indicó Novograd, enfatizando la importancia de la personalidad y la apariencia de los reptiles para el espectáculo.

La historia de Princess y su audición resalta cómo la ópera puede incorporar elementos inesperados, llevando la experiencia a un nuevo nivel de interacción y sorpresa para el público. En el Met, las serpientes no son solo un atractivo visual, sino que también desempeñan un papel crucial en la narrativa de la obra.