Dos detenidas por el caso del ingeniero que fue drogado y apareció inconsciente

El hombre había sido contactado con una propuesta laboral y permaneció más de 48 horas desaparecido. Lo encontraron desvanecido dentro de su automóvil. La investigación por los movimientos realizados con sus tarjetas derivó en dos allanamientos en Rosario y en la detención de dos mujeres.

Dos mujeres fueron detenidas este viernes en Rosario por su presunta vinculación con el caso de un ingeniero que permaneció más de 48 horas desaparecido y que finalmente fue encontrado desvanecido dentro de su propio automóvil.

/Inicio Código Embebido/

?? DOS MUJERES DETENIDAS POR EL CASO DEL INGENIERO QUE FUE DROGADO Y HALLADO EN SU AUTO



Dos mujeres fueron detenidas en Rosario por el caso del ingeniero de 68 años que desapareció a comienzos de agosto y fue encontrado dos días después inconsciente dentro de su automóvil. pic.twitter.com/AxfUVoc3ow — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 4, 2026

/Fin Código Embebido/

La investigación comenzó a partir de la denuncia por la desaparición del hombre y tomó impulso cuando se detectaron operaciones realizadas con sus tarjetas de crédito y débito. Esos movimientos permitieron reconstruir parte de lo ocurrido durante las horas en las que no se conocía su paradero.

Según la hipótesis que se investiga, el ingeniero había sido contactado mediante una propuesta laboral. Durante el encuentro habría sido drogado y despojado de sus pertenencias. Luego comenzaron a registrarse consumos y otras operaciones con sus tarjetas.

Después de más de 48 horas de búsqueda, el hombre fue encontrado en inmediaciones de pasaje Espora al 1300, dentro de su automóvil y desvanecido en el asiento del acompañante. Fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.

El seguimiento de los movimientos realizados con sus tarjetas llevó a los investigadores hasta dos domicilios de Rosario. Este viernes fueron allanadas viviendas ubicadas en Presidente Roca al 1300 y Valparaíso al 2700.

En los procedimientos fueron detenidas Brenda B., de 39 años, y Ángela C., de 31. También se secuestraron cinco teléfonos celulares, un posnet de Mercado Pago, 600 dólares y un Fiat Palio.

Ahora se busca determinar qué ocurrió durante el tiempo en que el ingeniero estuvo desaparecido y qué responsabilidad tuvieron las dos mujeres detenidas. Los elementos secuestrados serán analizados y podrían aportar información sobre los movimientos realizados con las tarjetas y las circunstancias del hecho.

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones Estratégicas, con intervención del fiscal Alejandro Caron.