FOTO: Tragedia en los Alpes: montañista argentino fallece y otro herido en accidente de escalada

Buenos Aires, 4 de septiembre (NA)– Dos montañistas argentinos se vieron involucrados en un trágico accidente al intentar escalar una cumbre de más de 3.000 metros de altura en el macizo de los Écrins, ubicado en los Alpes franceses. Según fuentes cercanas a la investigación, uno de ellos falleció en el lugar tras caer en una zona compuesta de hielo y roca, mientras que el otro resultó herido y tuvo que ser rescatado por equipos especializados en alta montaña.

El accidente tuvo lugar en un área considerada técnicamente exigente, donde las condiciones climáticas pueden cambiar de forma abrupta. Según la información proporcionada por las autoridades francesas, los dos escaladores estaban realizando una travesía en cordada cuando uno de ellos perdió el equilibrio, arrastrando al compañero en la caída. Este incidente ocurrió en una pendiente empinada, lo que complicó las maniobras de rescate.

Equipos del Pelotón de Gendarmería de Alta Montaña (PGHM) llegaron al sitio en helicóptero y confirmaron la muerte de uno de los argentinos. El sobreviviente, que presenta múltiples lesiones, fue estabilizado en el lugar y trasladado a un hospital en Grenoble, donde permanece internado. Las autoridades han indicado que su estado es delicado, aunque estable.

La prensa francesa ha reportado que esta zona ha visto un aumento en accidentes durante esta época del año, atribuible a la combinación de deshielo, grietas ocultas y desprendimientos de roca. Los especialistas advierten que el macizo de los Écrins, aunque es popular entre montañistas experimentados, requiere de equipamiento técnico completo y experiencia en progresión sobre glaciares.

La embajada argentina en Francia ha sido informada del accidente y mantiene contacto con las autoridades locales y las familias de las víctimas para coordinar asistencia y trámites consulares. Se prevé que el cuerpo del fallecido sea repatriado en los próximos días, mientras que el sobreviviente continuará bajo observación médica.

Este incidente resalta nuevamente los riesgos vinculados a la escalada en alta montaña y la necesidad de evaluar cuidadosamente las condiciones climáticas y técnicas antes de realizar ascensos en áreas de alta complejidad.