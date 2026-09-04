Trump sugirió un ataque inminente a un sitio nuclear en Irán y minimizó el conflicto

FOTO: La Corte Suprema permite a Trump continuar construyendo el salón de baile de la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que el Ejército estadounidense podría llevar a cabo un ataque pronto contra la montaña iraní de Pickaxe, un sitio fortificado próximo al centro de enriquecimiento de uranio en Natanz. En sus declaraciones, Trump restó importancia al conflicto, describiéndolo como "pan comido".

"Podríamos atacar Pickaxe muy pronto", expresó Trump a los periodistas en la Casa Blanca, aludiendo a la instalación subterránea que, según Washington, alberga parte del inventario de uranio altamente enriquecido de Irán.

Además, Trump intentó minimizar la gravedad del conflicto con Irán, enfatizando que no se trata de una guerra. "Es un conflicto militar, pero es muy intermitente", declaró. Sin embargo, en múltiples ocasiones, él mismo ha caracterizado este enfrentamiento como una "guerra" y ha evitado en otras ocasiones usar ese término.

"Lo llamo un conflicto militar porque es pan comido para nosotros. No es la gran cosa", afirmó el presidente estadounidense.

Trump continuó diciendo que el conflicto es intermitente: "Ya saben, lanzamos ataques intermitentes. Es muy cierto que ahora mismo no estamos luchando. No hay enfrentamiento".

En esta semana, las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo ataques contra cerca de 60 objetivos iraníes en las cercanías del estrecho de Ormuz, que incluyen sitios de defensa antiaérea, sistemas de radares, capacidades para colocar minas e instalaciones de comunicación, según informó CNN.

En un ataque reciente, un ataque estadounidense impactó en una boda en el distrito de Sirik, en la provincia de Hormozgán, resultando en al menos cinco muertos y más de 60 heridos, según medios estatales iraníes.

El miércoles, Trump amenazó con lanzar más ataques contra Irán "en cualquier momento que deseemos".

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel llevaron a cabo ataques masivos contra Irán, marcando el inicio de un conflicto que ha causado miles de muertes.