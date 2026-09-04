FOTO: Valores a Caballo cerró su recorrido escolar en Tulumba con más de 160 alumnos.

La travesía Valores a Caballo 2026 llegó este viernes a su última jornada destinada a escolares en Villa Tulumba, luego de recorrer durante toda la semana distintas localidades del norte de Córdoba para acercar a las nuevas generaciones la historia y los valores vinculados con el general José de San Martín.

Más de 160 alumnos de escuelas rurales participaron del encuentro en un predio de la localidad. Algunos de los estudiantes llegaron caminando desde establecimientos ubicados a 7 y hasta 14 kilómetros del lugar de reunión.

La jornada significó la última entrega de la propuesta para estudiantes, que durante su recorrido combinó cabalgatas, encuentros con alumnos y actividades educativas en distintas comunidades.

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Una travesía por el norte cordobés

Juanjo Vargas llevó adelante el recorrido a caballo que pasó por Villa del Totoral, Las Peñas, Sinsacate, San José de la Dormida y Villa Tulumba, con encuentros destinados a alumnos y referentes de cada localidad.

La propuesta busca mantener viva la tradición y transmitir la historia del general San Martín a través del contacto directo con las comunidades y las escuelas rurales.

Tras completar el último encuentro con escolares, Vargas destacó desde Tulumba el acompañamiento recibido durante toda la travesía.

Tulumba, escenario del cierre

Durante la jornada, Vargas estuvo acompañado por Charly Formoso, quien realizó una breve reseña sobre la historia y el patrimonio de Villa Tulumba.

Formoso definió a la localidad como un lugar de convergencia de patrimonio histórico y cultural y destacó sus construcciones y espacios tradicionales.

Entre los puntos mencionados estuvo la iglesia local, además de edificaciones que datan de fines del siglo XVII y otros sitios vinculados con la historia del pueblo.

“Este lugar se lee con los pies”, expresó Formoso al describir la identidad de Tulumba y su vínculo con el patrimonio.

El cierre de Valores a Caballo

La travesía tendrá este sábado su actividad final en Tulumba, entre las 10 y las 12.

De esta manera, Valores a Caballo 2026 completará su recorrido por el norte cordobés después de una semana de cabalgatas y encuentros que tuvieron como protagonistas a alumnos de distintas escuelas y a las comunidades que recibieron la iniciativa.

La propuesta tendrá así su cierre luego de haber utilizado la historia, la tradición y el vínculo con el territorio como herramientas para acercar el legado del general San Martín a las nuevas generaciones.