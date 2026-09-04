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Prisión perpetua para dos acusados del asesinato de Sebastián Ochoa en Buenos Aires

Hernán Bonda y Elías Fernández están imputados por el delito de homicidio criminis causa agravado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas.

04/09/2026 | 18:35Redacción Cadena 3

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Prisión perpetua para dos acusados del asesinato de Sebastián Ochoa en Buenos Aires

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Buenos Aires, 4 septiembre (NA) -- La Fiscalía y la querella han solicitado la máxima pena de prisión perpetua para Hernán Bonda y Elías Fernández, acusados del asesinato de Sebastián Ochoa, un joven de 26 años que fue abatido de un disparo durante un robo el 19 de enero de 2024 en José C. Paz.

En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, la madre de la víctima, Elizabeth, comentó que su abogada, Marcela Durán, junto a la fiscal Ana María Armetta, han pedido la pena más severa por el delito de homicidio criminis causa agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas.

Elizabeth expresó: "Los acusan por lo más grave que hay en nuestro Código Penal", reiterando su demanda de justicia por su hijo y recibiendo apoyo de familiares de otras víctimas.

El fallo se dará a conocer en una audiencia virtual el próximo miércoles 9 de septiembre a las 9:30 en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 del Departamento Judicial de San Martín, situado en Lincoln 381.

El caso

El 19 de enero de 2024, Sebastián, tras salir de su trabajo en una estación de servicio, fue perseguido por cuatro delincuentes en dos motos robadas durante nueve cuadras. Los atacantes lo emboscaron y le exigieron que bajara de su vehículo; la víctima, sin oponer resistencia, les entregó el rodado. Sin embargo, los agresores lo ejecutaron por la espalda al marcharse.

La familia de Ochoa exige que se localice a los otros dos prófugos involucrados, cuyos nombres se desconocen, aunque uno de ellos es conocido como "Pasi" o "Pasita".

Elizabeth, madre de Sebastián, declaró: "Todos tienen miedo de declarar. Van al barrio y nadie lo conoce. Tiene nombre y apellido en la causa, pero la gente no quiere hablar", refiriéndose a la situación de temor en su comunidad.

El joven, que trabajaba como playero en una estación de servicio, era padre de un bebé de un año y ocho meses y esperaba la llegada de su segunda hija, a quien no llegó a conocer.

Lectura rápida

¿Qué sucedió?
Se solicitó prisión perpetua para dos acusados del asesinato de Sebastián Ochoa.

¿Quiénes son los acusados?
Los acusados son Hernán Bonda y Elías Fernández.

¿Cuándo ocurrió el crimen?
El crimen ocurrió el 19 de enero de 2024.

¿Dónde tuvo lugar el hecho?
El hecho sucedió en José C. Paz, Buenos Aires.

¿Por qué se pide prisión perpetua?
Se solicita por homicidio criminis causa agravado por alevosía y concurso premeditado de dos o más personas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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