Mar del Plata: restituyen cuadro robado a su legítima dueña tras un acuerdo judicial

Buenos Aires, 4 de septiembre (NA) -- El juez de Garantías de Mar del Plata, Santiago Inchausti, ha decidido hoy suspender el proceso a prueba para una pareja de la ciudad, acusada de ocultar una obra de arte que fue robada durante el nazismo en los Países Bajos. Esta decisión se produce tras un acuerdo alcanzado entre el fiscal federal Carlos Martínez y la defensa de los imputados.

En este marco, los acusados han convenido que el cuadro "Retrato de una dama" sea restituido a Marei von Saher, quien es la única heredera del coleccionista neerlandés Jacques Goudstikker, el último propietario legítimo de la obra.

Además, los imputados deberán donar un total de 4,8 millones de pesos a la cooperadora del Hospital Materno Infantil, así como cumplir con reglas de conducta durante dos años, que incluyen fijar domicilio y someterse al control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DECAEP).

La suspensión del proceso a prueba es una salida alternativa prevista en el artículo 35 del Código Procesal Penal Federal. En este caso, el Ministerio Público Fiscal (MPF) consideró que era una opción adecuada dada la naturaleza del hecho, la escala penal correspondiente, la ausencia de antecedentes penales de los imputados y la posibilidad de que una eventual condena fuese de ejecución condicional.

Como parte del acuerdo, ambos imputados también han renunciado a cualquier derecho o acción de reclamo civil o penal relacionado con la obra y han manifestado su conformidad con su restitución a von Saher, quien se presentó como querellante y heredera del galerista Goudstikker.

La resolución del caso será elevada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde actualmente se encuentra resguardado el cuadro, para definir el mecanismo de entrega.

La investigación fue liderada por el fiscal Carlos Martínez de la Unidad Fiscal Mar del Plata, en colaboración con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), bajo la dirección de Diego Velasco, junto con las funcionarias Valeria Calaza y Agustina Sienra.