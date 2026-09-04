Querían adoptar a dos y finalmente unieron a cinco hermanos: "Es terriblemente hermoso"

Marina Casella y Ángel Mangas, de Henderson, se habían inscripto para adoptar hasta dos niños de hasta dos años. Durante el proceso descubrieron que esos chicos tenían tres hermanos más. Decidieron ir por los cinco y, después de nueve meses de vinculaciones, trámites y una carrera contra el tiempo y las limitaciones económicas, finalmente lograron reunirlos bajo el mismo techo.

La historia comenzó el 11 de noviembre de 2025, cuando el juzgado se comunicó con Marina y Ángel para ofrecerles la posibilidad de adoptar a dos hermanos de uno y dos años. La pareja se había anotado para recibir hasta dos niños pequeños, con la idea de poder garantizarles una crianza responsable y que no les faltara nada. Pero durante las entrevistas apareció un dato que modificó por completo aquel proyecto familiar: los chicos tenían tres hermanos más.

“Nos comunican que tenían tres hermanos más, a lo que dijimos: ‘Guau, queremos a los cinco’”, contó Ángel en Viva la Radio Santa Fe por Cadena 3. La decisión estaba tomada, aunque llevarla adelante suponía un desafío que la pareja no había imaginado cuando se inscribió en el registro. “Nosotros nos habíamos inscripto por dos por una cuestión de tener una crianza, brindarles una crianza responsable, que no les falte nada. Así que inmediatamente dijimos: queremos a los cinco”, explicó.

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El proceso fue necesariamente paulatino. La vivienda familiar tenía dos habitaciones y un baño y, de un momento a otro, Marina y Ángel debían prepararse para recibir a cinco chicos. “En el transcurso de nueve meses somos papás de cinco niños. Es terrible, es terriblemente hermoso”, resumió Ángel. La pareja empezó entonces a buscar la manera de adaptar la casa y afrontar los gastos que implicaba la llegada de los cinco hermanos. La obra contempla dos nuevas habitaciones y un baño, y pudo comenzar gracias a la colaboración de distintas empresas y personas que aportaron trabajos de electricidad, gas y otros recursos.

Mientras tanto, los chicos fueron llegando de manera progresiva. Primero llegaron los dos más pequeños y, en abril, comenzó la vinculación con un tercer hermano, que para mayo ya estaba en la casa. El objetivo era que los vínculos entre los cinco no se interrumpieran mientras se esperaba la llegada de los otros dos. “Comenzaron la vinculación para no perder el contacto con sus otros dos hermanitos. Y bueno, día a día hablábamos todos los domingos por videollamada”, contó Marina.

Pero la espera se volvió cada vez más difícil. Los dos hermanos que todavía no vivían con ellos querían estar junto a sus hermanos y la pareja también temía que fueran adoptados por otra familia, posiblemente lejos de Henderson. Ángel recuerda especialmente ese momento porque, más allá del deseo de sumar a los cinco, había una dificultad concreta que podía impedirlo: el dinero y las condiciones habitacionales.

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“Esto es económico. No es por amor, no va por ganas, no va por predisposición. Es meramente económico”, explicó. Y puso en palabras el dilema que enfrentaban: “Hay que velar también por los derechos del niño, de no traerlo a vivir a un lugar donde no entramos. Que puedan vivir bien, que puedan tener educación, actividades, alimentación. Eso no les falta, pero imaginate: mañana sos padre de cinco niños en nueve meses con una casa en donde tenés dos habitaciones y un baño”.

A esa preocupación se sumaba otra: los dos hermanos restantes habían llegado a una convocatoria pública a nivel nacional para encontrar una familia. Para Marina y Ángel, eso significaba que podían terminar siendo adoptados en otra provincia y quedar físicamente separados de sus tres hermanos. “Ellos estaban a nivel nacional en una convocatoria pública. Llegaron a ese punto y dijimos: a ver, se desespera uno pensando que a lo mejor los adoptan con muy buena intención, pero que a los dos hermanitos que faltaban los termine adoptando una familia en otra provincia, lejos de sus tres hermanos”, relató Ángel.

Finalmente, el 27 de agosto, los dos chicos llegaron a Henderson. Los cinco hermanos quedaron reunidos y comenzaron una nueva etapa de convivencia junto a Marina y Ángel. Tienen actualmente 2, 3, 6, 7 y 10 años. La casa todavía está en obra y el espacio sigue siendo limitado, pero la familia ya está completa. “Estamos viviendo medio apretaditos, pero felices, a la espera de poder finalizar la obra”, contó Ángel.

La experiencia también llevó a Marina a poner el foco en una realidad que conoce ahora desde adentro: la dificultad para encontrar familias dispuestas a adoptar niños más grandes. “Si me tuviese que volver a inscribir en un listado de adopción, lo haría para niños grandes, porque la satisfacción es inmensa y porque ellos puedan entender. No me inscribiría para un bebé ni soñando”, afirmó.

Su reflexión apunta a una de las dificultades que atraviesan los chicos que esperan una familia. “Es muy triste ver cómo crecen en el hogar, porque la gente se inscribe para adoptar bebés. Y los jueces buscan. A veces no es que el juzgado tarda, es que los jueces miran los listados de adopción y no hay inscriptos para niños grandes. La mayoría busca bebés. Es la triste realidad”, sostuvo Marina.

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Los cinco hermanos habían pasado por un proceso previo antes de llegar al estado de adoptabilidad. Ángel explicó que no conocen detalles de su historia familiar de origen, pero que saben que para alcanzar esa instancia se atraviesa un período prolongado en el que se intenta trabajar y contactar a las familias de origen. “Ya una vez que se llegó al estado de adoptabilidad es porque ya ha pasado todo y ya es grave la situación”, explicó.

Ahora la historia transcurre en otro escenario: el de una familia que aprende a convivir con cinco chicos, cinco edades diferentes y una casa que todavía necesita terminarse. También aparecen las primeras escenas de una cotidianeidad que hasta hace menos de un año era imposible de imaginar: los clubes de fútbol, las preferencias, los juegos y las discusiones propias de una familia numerosa. En casa, cuentan entre risas, casi todos son de Boca y uno de los chicos eligió Independiente.

Marina y Ángel se habían anotado para adoptar hasta dos niños. La noticia de que eran cinco los llevó a tomar una decisión mucho más grande que la que habían proyectado. Durante nueve meses tuvieron que resolver tiempos, vínculos, espacios y recursos para evitar que los hermanos fueran separados. Hoy viven los siete bajo el mismo techo.

La obra de la casa todavía tiene que continuar. Pero la parte más difícil ya quedó atrás: los cinco hermanos están juntos.

Entrevista de Matías Arrieta.