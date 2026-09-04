FOTO: Rugby infantil: todo listo para la 49ª edición del tradicional Nine a Side “Pin” Calou.

Este sábado 5 de septiembre, el Córdoba Athletic Club será nuevamente escenario del Nine a Side “Pin” Calou, uno de los encuentros más tradicionales del rugby infantil de Córdoba. La 49ª edición, denominada “Coco” Miranda, se desarrollará en el Campo de Deportes Alberto “Bimbo” Rizzuto.

La jornada reunirá a cerca de 2.000 chicos que llegarán desde clubes de Córdoba y distintas provincias del país para compartir partidos y actividades en una jornada pensada para disfrutar en familia.

Rugby y actividades para toda la familia

Además de los encuentros deportivos que se disputarán durante todo el día, el predio contará con espacios gastronómicos y propuestas recreativas para chicos y grandes.

El objetivo será mantener el espíritu que caracteriza al Pin Calou: una jornada en la que el rugby infantil funciona como punto de encuentro entre jugadores, entrenadores, dirigentes y familias.

Homenajes a referentes del Athletic

Uno de los momentos centrales será el homenaje a “Coco” Miranda, histórico entrenador del Córdoba Athletic Club, cuyo nombre identifica a esta edición del torneo.

También serán reconocidos Carlos “La Vieja” Moyano y Juan Carlos Taleb, por su aporte a la organización y al crecimiento del rugby infantil de la institución durante las décadas de 1980 y 1990.

Una tradición que llega a 49 ediciones

La actividad tendrá una previa este viernes 4 de septiembre, con la recepción de los staffs de las delegaciones visitantes y un encuentro de camaradería entre entrenadores y dirigentes de los distintos clubes.

Con casi medio siglo de historia, el Pin Calou vuelve a reunir a distintas generaciones alrededor del rugby infantil. El “Bimbo” se prepara así para una jornada con partidos, música, homenajes y actividades familiares, pero con el mismo objetivo que marcó sus primeras ediciones: jugar, compartir y fortalecer los vínculos a través del deporte.