Jueza de EE.UU. prorroga bloqueo a decreto de Trump sobre votación por correo

El viernes, una jueza federal extendió su prohibición al Servicio Postal de Estados Unidos para que no ejecute la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que busca limitar el voto por correo en las elecciones de medio término. Esta decisión representa un obstáculo significativo para el gobierno, ya que los primeros estados han comenzado a enviar boletas por correo.

La jueza de distrito Indira Talwani otorgó una orden judicial preliminar que reemplaza una orden temporal previamente emitida para bloquear el plan del Servicio Postal. El gobierno de Trump ya ha solicitado a la Corte Suprema que levante la orden temporal de Talwani y se espera que también apelen esta reciente decisión.

El tiempo se agota para el gobierno en cuanto a realizar cambios significativos en los procedimientos de votación, dado que Carolina del Norte comenzó a enviar sus primeras boletas por correo el viernes, y otros estados seguirán pronto.

La disputa legal podría tener repercusiones significativas para las elecciones de este año, donde el control del Congreso está en juego. Aproximadamente un tercio de los votantes en Estados Unidos emiten su voto por correo, y las autoridades electorales advierten que no hay tiempo suficiente para ajustar sus sistemas y cumplir con las nuevas directrices del Servicio Postal.

Donald Trump ha intentado durante mucho tiempo limitar el voto por correo, aunque él mismo utiliza este método para votar. Ha culpado erróneamente al voto por correo de su derrota en 2020, promoviendo afirmaciones infundadas de fraude, sin haber logrado hasta ahora cambiar este procedimiento de votación.

La orden ejecutiva inicial de Trump, emitida el año pasado para modificar las reglas electorales, que incluía la exigencia de que los votantes presentaran prueba de ciudadanía para registrarse, fue bloqueada por jueces federales. Estos dictaminaron que la Constitución otorga a los estados, y en algunos casos al Congreso, la autoridad para establecer los procedimientos de votación, no al presidente.

Tras la emisión de la orden ejecutiva de marzo sobre el voto por correo, los demócratas y grupos defensores de los derechos electorales interpusieron varias demandas, de las cuales dos llegaron ante Talwani, quien suspendió la orden en junio, prohibiendo su implementación hasta después de noviembre.

Sin embargo, la Corte Suprema revocó esa decisión a finales del mes pasado. Su mayoría conservadora no se pronunció explícitamente sobre la legalidad de la medida de Trump, pero determinó que las demandas se presentaron prematuramente, antes de que el Servicio Postal emitiera su norma sobre cómo implementaría la orden. Esta norma se publicó poco antes de que la Corte Suprema emitiera su fallo, lo que llevó a los demandantes a volver a presentar sus demandas.