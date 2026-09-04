Trump minimiza el conflicto con Irán y lo califica como "poca cosa" en el Despacho Oval

FOTO: Trump llama al conflicto con Irán "poca cosa" y coincide con Vance en que no es una "guerra"

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó el viernes que el conflicto en Irán es "poca cosa" al respaldar los comentarios del vicepresidente JD Vance, quien había declarado que los recientes ataques en Oriente Medio no constituyen una "guerra". Durante una interacción con la prensa en el Despacho Oval, Trump hizo referencia a las afirmaciones de Vance, destacando que los ataques de Estados Unidos contra Irán son ahora "intermitentes" y pareciendo minimizar la gravedad de un conflicto que ha costado más de 37.500 millones de dólares a los contribuyentes y ha resultado en la muerte de 18 militares estadounidenses.

"Puedo entender lo que él está diciendo", comentó Trump. "Yo lo llamo un conflicto militar porque para nosotros es poca cosa. No es gran cosa".

En una conferencia de prensa en la Casa Blanca el jueves, Vance había rechazado la noción de que los combates con Irán deben ser considerados como una guerra. Al ser preguntado si el conflicto podría concluir antes de las elecciones legislativas de noviembre, Vance evitó hacer predicciones, señalando que en ese momento no había disparos activos. "Yo no lo llamaría una guerra", afirmó Vance, a pesar de que el régimen de Teherán había atacado a Kuwait, un aliado de Estados Unidos, en represalia por ataques estadounidenses en la semana.

Trump, al dialogar con los reporteros, subrayó que el número de muertos estadounidenses en este conflicto es relativamente bajo comparado con otras guerras recientes. Según sus palabras, Estados Unidos, junto con Israel, ha llevado a cabo únicamente ataques aéreos en territorio iraní desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, sin desplegar tropas de infantería.

"Hicimos Venezuela e hicimos esto. En Venezuela no tuvimos ninguna baja", indicó Trump, refiriéndose a la operación militar de enero para capturar al expresidente venezolano Nicolás Maduro. "Y en esto perdimos a 18 personas. Y en Vietnam perdimos a 100.000 personas. Y en otros conflictos perdimos a decenas de miles de personas".

De acuerdo con registros de los Archivos Nacionales, un total de 58.220 miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos fallecieron durante la guerra de Vietnam.

Ante la insistencia de un reportero sobre cómo podía describir el conflicto como "poca cosa" con 18 militares muertos, Trump reiteró que el conflicto ha permitido desactivar el programa nuclear de Irán. "Irán no tendrá un arma nuclear porque, si la tuviera, probablemente usted no estaría de pie allí", concluyó el mandatario.