Lula da Silva se posiciona como favorito en las elecciones brasileñas a un mes de la votación

Buenos Aires, 4 de septiembre (NA) -- A un mes de la primera vuelta de las elecciones generales en Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva se posiciona como el candidato preferido por el electorado. En un contexto donde los votantes independientes priorizan la seguridad pública, el actual presidente busca su reelección respaldado por el Partido de los Trabajadores (PT).

En una entrevista con Xinhua, el politólogo Joscimar Souza Silva de la Universidad de Brasilia (UnB), destacó que Lula da Silva presenta una ventaja significativa sobre su rival más cercano, Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL).

Según las encuestas, Lula podría tener hasta siete puntos porcentuales de ventaja, lo que se traduce en aproximadamente 10 millones de votos. "Si logra superar ese margen y alcanzar el 50 por ciento más uno, sus posibilidades de reelección se incrementan considerablemente", indicó.

Sin embargo, el panorama podría cambiar en una eventual segunda vuelta, donde Lula podría enfrentar un rechazo que beneficie a otros candidatos. La creciente popularidad de candidatos alternativos, como Augusto Cury del Partido Avante, también podría complicar su camino hacia la reelección.

La última encuesta de Datafolha, publicada el jueves, revela que el presidente cuenta con un 38 por ciento de las intenciones de voto, mientras que Bolsonaro se sitúa en un 33 por ciento y Cury alcanza el 8 por ciento. Otros candidatos, como Ronaldo Caiado del Partido Social Democrático y Renan Santos del Partido Misión, tienen un 4 y 3 por ciento, respectivamente.

El profesor Souza también resaltó la creciente preocupación del electorado por la seguridad pública, que ha tomado protagonismo en comparación con la corrupción, un tema que dominó las elecciones de 2018. "La campaña que logre abordar este tema de manera efectiva podría obtener más votos", evaluó.

Otro aspecto relevante es la influencia de Estados Unidos sobre el contexto político brasileño, que genera tensiones en la narrativa electoral. A pesar de que Brasil ha disminuido su dependencia de EE.UU., las relaciones históricas continúan teniendo un impacto significativo en las decisiones políticas.

El análisis de Souza también sugiere que la polarización política podría intensificarse, con bancadas ideológicamente definidas, aunque también se observa una desmovilización de los votantes frente a la radicalización.