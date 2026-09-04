Mariano Martínez apareció en Córdoba: fue encontrado en La Calera y está en buen estado

FOTO: Intensa búsqueda de Mariano Martínez, estudiante desaparecido de la Universidad de La Plata

Mariano Martínez, el estudiante de 21 años que era buscado desde el lunes 31 de agosto tras desaparecer en La Plata, fue encontrado este viernes en la localidad cordobesa de La Calera y se encuentra en buen estado de salud.

El joven fue localizado caminando por la vía pública luego de que un llamado al 911 alertara sobre su presencia en la zona.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó que personal del CAP se dirigió al lugar y logró identificarlo mediante sus documentos.

“Se pudo corroborar que era Mariano”, explicó el funcionario en diálogo con Cadena 3.

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Lo trasladaron al hospital y está con psicólogos

Tras ser encontrado, Martínez fue trasladado al hospital de La Calera, donde fue sometido a estudios médicos.

Según relató Quinteros, el joven le manifestó que había comido, que se encontraba bien y que se sentía en buenas condiciones.

Por pedido de su madre, el estudiante quedó posteriormente acompañado por profesionales de la psicología, que realizan una evaluación de su estado.

“Lo que me interesaba y mi obligación era encontrarlo”, sostuvo Quinteros, quien aclaró que por el momento no le consultó al joven dónde se estaba alojando ni cuáles fueron las circunstancias que lo llevaron a Córdoba.

Un llamado al 911 permitió encontrarlo

El operativo se activó después de que ingresara una comunicación al 911 que alertaba sobre una persona que podía ser Mariano en La Calera.

A partir de ese aviso, la Policía recurrió al sistema de cámaras para verificar la información y pudo confirmar que el joven efectivamente se encontraba en esa localidad.

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Personal del CAP llegó hasta el lugar indicado y lo encontró caminando por la calle. Tras identificarlo y verificar su documentación, confirmó que se trataba del estudiante buscado.

“Acabo de hablar con él. Me comentó que había comido, que estaba bien, que se sentía bien”, contó Quinteros.

Cuatro días de intensa búsqueda

La desaparición de Mariano había generado un amplio operativo de búsqueda en Córdoba y en la provincia de Buenos Aires.

El ministro explicó que durante los últimos días se habían activado 28 protocolos de búsqueda de personas, entre adultos y menores.

Quinteros remarcó que existen diferencias entre los procedimientos destinados a encontrar a un menor y los correspondientes a una persona adulta, como en este caso.

También destacó la cantidad de recursos movilizados durante la búsqueda y señaló que el 911 recibió numerosas llamadas con supuestos avistamientos del joven.

“Recibimos llamadas de lugares que al mismo tiempo nos decían que estaba en dos puntas distintas de la ciudad”, explicó.

Una desaparición que había comenzado en La Plata

Martínez había salido el lunes 31 de agosto a las 8 desde su domicilio en Berazategui para dirigirse a la Universidad Nacional de La Plata. Durante la cursada manifestó sentirse mal y se retiró.

Las cámaras de seguridad lo registraron posteriormente en Punta Lara, caminando por la zona de avenida Almirante Brown. Luego se dirigió hacia una parada de la línea 275 y, cerca de las 14:35, envió un mensaje a su hermano en el que le indicó la contraseña de su computadora.

El seguimiento de las cámaras permitió establecer que después regresó a La Plata y llegó hasta la estación del Tren Roca, con destino a Constitución. Sin embargo, no descendió en Berazategui y posteriormente se perdió su rastro.

Su madre había confirmado que estaba en Córdoba

Antes de que la Policía lograra encontrarlo, Alicia, la madre de Mariano, había asegurado que su hijo estaba en Córdoba.

La mujer había reconocido al joven en imágenes captadas por cámaras de comercios cordobeses donde, según explicó, había dejado currículums en busca de trabajo.

También había contado que Mariano conocía Córdoba porque anteriormente había participado de un congreso en la provincia y había tenido contacto con profesores.

Con el hallazgo del joven, finalizó el operativo de búsqueda. Ahora resta determinar qué ocurrió durante los días en los que permaneció sin comunicación con su familia.

Informe de Gonzalo Carrasquera.