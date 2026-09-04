FOTO: Las Pelotas realizará una escucha exclusiva de su nuevo disco en Córdoba.

Las Pelotas tendrá un encuentro especial con sus seguidores en Córdoba. Este viernes 11 de septiembre, la banda será protagonista de una escucha exclusiva de “Sin la Piel”, su nuevo disco, en Legrand.

La actividad es organizada por Cosquín Rock Radio y está destinada exclusivamente a fanáticos de la banda. Durante el encuentro, los asistentes podrán escuchar las canciones del nuevo trabajo y compartir una experiencia diferente en torno a la música de Las Pelotas.

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FOTO: El nuevo disco de Las Pelotas: "Sin la piel".

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La propuesta busca generar un espacio íntimo entre la banda, su nueva producción y sus seguidores, con una convocatoria de cupos limitados.

Cómo participar

Para formar parte de la escucha exclusiva, los interesados deberán enviar sus datos a través de WhatsApp al 351 520 0053.

La actividad se realizará este viernes 11 de septiembre en Legrand.

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