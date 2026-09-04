Las Pelotas realizará una escucha exclusiva de su nuevo disco en Córdoba
El encuentro será este viernes 11 de septiembre en Legrand y estará organizado por Cosquín Rock Radio. Los fanáticos podrán escuchar “Sin la Piel” en una experiencia exclusiva.
04/09/2026 | 16:39Redacción Cadena 3
FOTO: Las Pelotas realizará una escucha exclusiva de su nuevo disco en Córdoba.
Las Pelotas tendrá un encuentro especial con sus seguidores en Córdoba. Este viernes 11 de septiembre, la banda será protagonista de una escucha exclusiva de “Sin la Piel”, su nuevo disco, en Legrand.
La actividad es organizada por Cosquín Rock Radio y está destinada exclusivamente a fanáticos de la banda. Durante el encuentro, los asistentes podrán escuchar las canciones del nuevo trabajo y compartir una experiencia diferente en torno a la música de Las Pelotas.
/Inicio Código Embebido/
FOTO: El nuevo disco de Las Pelotas: "Sin la piel".
/Fin Código Embebido/
La propuesta busca generar un espacio íntimo entre la banda, su nueva producción y sus seguidores, con una convocatoria de cupos limitados.
Cómo participar
Para formar parte de la escucha exclusiva, los interesados deberán enviar sus datos a través de WhatsApp al 351 520 0053.
La actividad se realizará este viernes 11 de septiembre en Legrand.
/Inicio Código Embebido/
Estreno. Las Pelotas estrena “Cuando ves alrededor” y anticipa su nuevo disco “Sin la piel” por Cosquín Rock
Germán Daffunchio habló con Paul Guzmán, de Cosquín Rock Radio, sobre el nuevo material de la banda, que llevará por título “Sin la piel” y se estrenará el 10 de septiembre.
/Fin Código Embebido/
Lectura rápida
¿Qué evento se llevará a cabo? Una escucha exclusiva del nuevo disco “Sin la Piel” de Las Pelotas.
¿Quién organiza la actividad? La actividad es organizada por Cosquín Rock Radio.
¿Cuándo se realizará el evento? El evento se llevará a cabo el viernes 11 de septiembre.
¿Dónde tendrá lugar el encuentro? El encuentro se realizará en Legrand, en Córdoba.
¿Cómo pueden participar los interesados? Los interesados deben enviar sus datos a través de WhatsApp al 351 520 0053.