¡Qué muñeca, Franco! así fue el despiste de Colapinto en la práctica 2 de Monza

Los corazones de los fanáticos argentinos se paralizaron sobre el final de la práctica 2 del Gran Premio de Italia. Franco Colapinto perdió momentáneamente el control de su Alpine en el circuito de Monza y debió atravesar la leca, aunque consiguió salvar el monoplaza y continuar sin consecuencias.

El despiste ocurrió en la salida de la Variante Ascari, cuando el piloto argentino se fue ligeramente fuera de pista. El Alpine #43 terminó sobre la grava, pero Colapinto reaccionó rápidamente y recuperó el control antes de que la situación pasara a mayores.

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Colapinto evitó el golpe

La maniobra exigió toda la capacidad de reacción del argentino. El auto se desplazó hacia la zona de escape, pero Colapinto consiguió mantenerlo alejado de los muros y regresar a la pista.

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SE PARALIZARON LOS CORAZONES DE LOS FANÁTICOS ARGENTINOS SOBRE EL FINAL DE LA FP2. Franco Colapinto perdió el control de su Alpine y tuvo que pasar por la leca con el #43... ¿Habrá sufrido algún daño el piso?



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El episodio generó preocupación entre los seguidores que observaban la transmisión, especialmente porque se produjo en los minutos finales de una sesión en la que Alpine había mostrado un rendimiento alentador con las actualizaciones incorporadas para este Gran Premio.

Finalmente, el incidente no provocó daños visibles en el monoplaza y el argentino pudo completar la jornada.

Un final intenso para la FP2

El despiste de Colapinto se produjo mientras los equipos ya estaban concentrados en las simulaciones de ritmo de carrera de cara al domingo, con los tres compuestos de neumáticos utilizados durante la sesión.

El argentino no fue el único que tuvo un momento de tensión. Charles Leclerc también sufrió un trompo en la Variante della Roggia, aunque el piloto de Ferrari tampoco tuvo consecuencias.

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Una buena jornada para Colapinto

Más allá del susto final, Colapinto cerró un viernes positivo en Monza. Había terminado 9° en la primera práctica y luego fue 11° en la FP2, con un tiempo de 1m23s619.

Además, quedó nuevamente por delante de su compañero Pierre Gasly, quien terminó 14° con el otro Alpine.

El resultado general dejó buenas sensaciones para el equipo francés, que estrenó mejoras en el auto y logró acercarse a la pelea de la zona media. Ahora, Colapinto tendrá el sábado para confirmar ese rendimiento y buscar una buena posición de largada para la carrera del domingo.