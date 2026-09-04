Kimi Antonelli, líder de F1, se prepara para su gran premio en casa en Monza

FOTO: Sin presión para el líder de F1 Antonelli antes de su carrera en casa en Italia

MONZA, Italia — En esta ocasión, Kimi Antonelli no es el adolescente que debutó en la Fórmula 1 hace dos años. Con 20 años recién cumplidos, el joven piloto se enfrenta a su gran premio en casa con la intención de mostrar su evolución, a pesar de salir desde el fondo de la parrilla.

El recuerdo de su primer Gran Premio de Italia es aún fresco; en aquella ocasión, Antonelli solo pudo completar 10 minutos de carrera antes de verse involucrado en un accidente durante la sesión de entrenamientos libres.

Sin embargo, esta vez llega como líder del campeonato, un logro que nunca imaginó alcanzar tan pronto. "Definitivamente esa no fue la manera en que quería presentarme en este deporte", reconoció Antonelli. "Si alguien me hubiera dicho que en dos años estaría liderando el campeonato mundial, habría pensado que bromeaban".

A pesar de la penalización que lo relegó a la última posición, Antonelli se siente aliviado. "Preferiría pelear por la pole y salir adelante, pero esto me permite estar más relajado y disfrutar más de la conducción", expresó el piloto. Aún con su posición desfavorable, mantiene la determinación de maximizar su rendimiento en la carrera.

Con el objetivo de convertirse en el campeón más joven de la historia de la F1, Antonelli se convierte en el primer italiano en liderar el campeonato antes de su carrera en casa desde Alberto Ascari en 1953. Sus posibilidades de ganar en Monza, donde ningún italiano ha triunfado desde 1966, se ven afectadas por la penalización tras un cambio de unidad de potencia por parte de su equipo, Mercedes.

A pesar de las dificultades, el circuito de Monza es conocido por su alta velocidad y la facilidad para adelantar, lo que podría ofrecerle oportunidades para avanzar en la carrera. "Me siento libre mentalmente y emocionado por el fin de semana", añadió.

La carrera también tiene un significado especial para Ferrari, que celebra el 30.º aniversario de la primera victoria de Michael Schumacher en este circuito. En un ambiente festivo, los aficionados, conocidos como los tifosi, llenan las gradas vistiendo el característico rojo de la escudería. Charles Leclerc y Lewis Hamilton también se preparan para un fin de semana emocionante, con Leclerc buscando un buen resultado tras un inicio prometedor en las prácticas.

A medida que se acerca el fin de semana, las expectativas aumentan, y Antonelli espera dejar su marca en su carrera en casa, disfrutando cada momento de esta experiencia única.