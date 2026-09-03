Trump pone en duda el respaldo de EE.UU. al Reino Unido por las Malvinas

Buenos Aires, 3 septiembre (NA) El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, criticó este jueves al Reino Unido por no haber brindado apoyo militar a su guerra en Irán y puso en duda el respaldo de Washington a Londres en una eventual disputa con la Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas.

El mandatario norteamericano fue consultado al respecto por la cadena británica GB News, según comprobó la Agencia Noticias Argentinas.

La entrevista fue publicada horas antes del anunciado discurso del presidente de la Argentina, Javier Milei, referido a la cuestión Malvinas.

Trump cuestionó la capacidad militar británica y señaló que Reino Unido depende en gran medida del estrecho de Ormuz para su suministro de petróleo.

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Trump a su entrevistadora: “Tu país no está yendo bien"

“Tu país no está yendo bien. No olvides que obtiene un gran porcentaje de su petróleo del estrecho de Ormuz, y no estuvieron allí para ayudarme”, afirmó el mandatario a la periodista.

Luego relató que solicitó colaboración a la OTAN y al entonces primer ministro británico (Keir Starmer), quien le habría respondido que no disponía de embarcaciones.

“Tu exlíder"

“Dije a la OTAN, y le pregunté a tu exlíder: ‘¿Por qué no enviaste un par de barcos?’. Me dijo que no tenían y fue bastante triste todo el asunto”, declaró.

En cuanto a las Malvinas, la presentadora Bev Turner consultó a Trump si Estados Unidos respaldaría al Reino Unido ante un eventual reclamo de soberanía de parte de la Argentina.

Trump recordó el conflicto de 1982 y lo llamó "la primera guerra"

El mandatario norteamericano recordó haber seguido el conflicto bélico de 1982.

“Estuve allí cuando fue la primera guerra (SIC). Fue hace mucho tiempo y lo observé muy de cerca, y ustedes (Reino Unido) se condujeron muy bien. Las recuperaron con bastante firmeza, pero eso quedó muy lejos. Es un viaje largo, un largo camino”, comentó.

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Audio. “Nada va a cambiar”: la mirada de un argentino que vivió entre los kelpers sobre el anuncio de Milei Radioinforme 3 Episodios

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Reacciones en Londres

La ministra de Estado para la Seguridad Fronteriza y el Asilo, Anna Turley respondió a las declaraciones del presidente estadounidense y reafirmó la posición del gobierno frente a GB News: “Las Malvinas son británicas y seguirán siendo británicas”.

Consultado por Turner sobre si se había sentido “herido” por la falta de respaldo del Reino Unido durante la guerra en Irán, Trump optó por reencuadrar la situación: “No me sentí herido… Lo llamo un proceso de aprendizaje”.