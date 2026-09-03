Cierre de la pista de atletismo del Parque Chacabuco por renovación integral

Buenos Aires, 3 de septiembre (NA) -- La pista de atletismo del Parque Chacabuco se encuentra cerrada desde el lunes 31 de agosto y por un plazo de 180 días debido a una renovación integral que busca mejorar la infraestructura deportiva. Esta intervención tiene como objetivo proporcionar a los vecinos un espacio de mayor calidad, seguridad y condiciones técnicas para la práctica del atletismo y la actividad física.

La obra, anunciada por la Secretaría de Deporte de la Ciudad, está dividida en dos etapas. La primera consiste en la renovación completa del sistema pluvial y la reconstrucción de la base estructural de la pista, elementos esenciales para asegurar la durabilidad y el adecuado funcionamiento de la superficie.

En la segunda fase, se instalará un nuevo solado deportivo sintético, un sistema sandwich de 14 milímetros de espesor, que cuenta con la certificación de World Athletics. Además, se llevará a cabo la demarcación reglamentaria de los ocho carriles, según indica el comunicado oficial.

Se ha informado que la nueva pista incluirá una garantía técnica de 12 meses a partir de la supervisión de la obra. Las autoridades destacan que esta renovación era un pedido frecuente de los usuarios, ya que el acceso a la pista es gratuito y representa un punto de encuentro para corredores, atletas y vecinos.

"Esta obra es una muestra concreta de que seguimos invirtiendo en infraestructura deportiva pública y de calidad. La pista del Parque Chacabuco es muy utilizada por los vecinos y hacía tiempo que necesitaba una renovación integral," afirmó el secretario de Deportes Fabián "Chino" Turnes.

"Queremos que quienes practican deporte en la Ciudad tengan cada vez mejores espacios y que Buenos Aires siga avanzando en este camino para convertirse en Capital Mundial del Deporte en 2027", agregó.