UTA Córdoba descartó un paro para los próximos días en el transporte urbano

FOTO: UTA Córdoba aclaró que no hay paro anunciado y que el transporte funciona con normalidad.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Córdoba aclaró que no hay medidas de fuerza anunciadas y que el transporte funciona con normalidad, mientras continúa la negociación salarial.

Así lo señaló el vocero del gremio, Adrián Lentini, en diálogo con Cadena 3, ante las versiones sobre un posible paro para este viernes. "Hasta el momento no se ha anunciado nada, así que el transporte es normal", afirmó el representante sindical.

Lentini explicó que las conversaciones se desarrollan en Buenos Aires y buscan cerrar la paritaria para los trabajadores del transporte del interior del país. Por ese motivo, remarcó que la discusión excede la situación de Córdoba. "Se está llevando adelante una negociación salarial en la cual se está discutiendo cerrar la paritaria para todos los trabajadores del interior del país", sostuvo.

El vocero indicó que este miércoles se realizó una audiencia y se pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes 8, cuando las partes volverán a reunirse en Buenos Aires.

También señaló que, si se anunciara una medida de fuerza, podría extenderse a otras provincias por el alcance de la negociación. Sin embargo, insistió en que hasta el momento no se comunicó ninguna protesta.

En paralelo, este jueves está prevista una reunión de los empresarios del transporte en Córdoba.

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Informe de Agustina Vivanco.