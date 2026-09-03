Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este jueves 3 de septiembre

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El clima hoy jueves 3 de septiembre

Pronóstico extendido

No se registran alertas meteorológicas para la provincia deen el día de hoy.En este momento, el estado del cielo enes de, con una temperatura actual de 18°. La sensación térmica es de 17°, y la humedad se encuentra en un 30%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 6 m/s desde el sur, con una presión atmosférica de 1019 hPa.Para hoy, se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 22°. Las condiciones climáticas se mantendrán estables, con un cielo despejado a lo largo del día. La humedad baja y la buena visibilidad permitirán disfrutar de un día agradable. El viento, que sopla a 6 m/s, contribuirá a que la sensación térmica se mantenga en niveles confortables.El pronóstico para los próximos días enes el siguiente: el viernes 4 de septiembre, la temperatura mínima será de 7° y la máxima de 23°, con cielo despejado. El sábado 5 de septiembre, se prevé una mínima de 8° y una máxima de 17°, con algunas nubes. Para el domingo 6 de septiembre, la mínima será de 3° y la máxima de 12°, con cielo despejado. El lunes 7 de septiembre, se espera una mínima de 4° y una máxima de 15°, también con cielo despejado. Finalmente, el martes 8 de septiembre, la mínima será de 8° y la máxima de 23°, con cielo despejado nuevamente.