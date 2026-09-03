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Clima

Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este jueves 3 de septiembre

Este jueves 3 de septiembre, Córdoba presenta un clima agradable con temperaturas que oscilarán entre 10° y 22°. El cielo se mantendrá despejado y la humedad será baja, ideal para actividades al aire libre.

03/09/2026 | 12:00Redacción Cadena 3

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Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 3 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Córdoba es de cielo despejado, con una temperatura actual de 18°. La sensación térmica es de 17°, y la humedad se encuentra en un 30%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 6 m/s desde el sur, con una presión atmosférica de 1019 hPa.

El clima hoy jueves 3 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 22°. Las condiciones climáticas se mantendrán estables, con un cielo despejado a lo largo del día. La humedad baja y la buena visibilidad permitirán disfrutar de un día agradable. El viento, que sopla a 6 m/s, contribuirá a que la sensación térmica se mantenga en niveles confortables.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días en Córdoba es el siguiente: el viernes 4 de septiembre, la temperatura mínima será de 7° y la máxima de 23°, con cielo despejado. El sábado 5 de septiembre, se prevé una mínima de 8° y una máxima de 17°, con algunas nubes. Para el domingo 6 de septiembre, la mínima será de 3° y la máxima de 12°, con cielo despejado. El lunes 7 de septiembre, se espera una mínima de 4° y una máxima de 15°, también con cielo despejado. Finalmente, el martes 8 de septiembre, la mínima será de 8° y la máxima de 23°, con cielo despejado nuevamente.

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