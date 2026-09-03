Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este jueves 3 de septiembre

El pronóstico del tiempo para este jueves 3 de septiembre en Rosario anticipa un día marcado por la inestabilidad climática. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Se prevé que la precipitación acumulada oscile entre 15 y 40 mm, pudiendo superarse de forma puntual.

Actualmente, el estado del cielo en Rosario presenta nubes cubiertas, con una temperatura de 17°. La sensación térmica es de 17°, mientras que la humedad se sitúa en un 51%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla a 3.6 m/s desde el noroeste.

En cuanto a las temperaturas para hoy, se espera una mínima de 14° y una máxima de 19°. Las condiciones de viento y humedad podrían influir en la percepción térmica, haciendo que la sensación de calor sea más intensa durante las horas pico. Se recomienda a la población estar atenta a las actualizaciones del clima y tomar precauciones ante posibles tormentas.

Para los próximos días, el pronóstico extendido indica un cambio en las condiciones climáticas. El viernes 4 de septiembre se prevé un cielo despejado, con temperaturas que oscilarán entre 10° y 22°. El sábado 5, las mínimas descenderán a 7°, con máximas de 15°. A partir del domingo 6, se anticipan temperaturas más frescas, con mínimas de 2° y máximas de 16°.