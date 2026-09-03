Inauguración de la moderna Unidad Penitenciaria de Recreo en Santa Fe

La provincia de Santa Fe dio un paso significativo en su sistema penitenciario con la inauguración de la Unidad Penitenciaria de Recreo, la más avanzada del país. Este nuevo establecimiento cuenta con 891 plazas carcelarias, lo que permitirá aliviar la sobrepoblación en las comisarías locales.

El evento fue encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, quien estuvo acompañado por su equipo de Gobierno durante la ceremonia de apertura de la Unidad Penitenciaria N° 9, ubicada en el departamento La Capital, según informaron fuentes oficiales.

Una de las características destacadas de esta nueva cárcel es que uno de sus pabellones estará destinado a la población femenina. Además, la construcción y los sistemas tecnológicos implementados en la unidad representan una inversión de aproximadamente 80 millones de dólares.

Durante su discurso, Pullaro expresó que "los santafesinos estábamos hartos de que desde las cárceles controlen la calle y que a esta provincia la hayan hecho arrodillar y la hayan llamado la provincia del narcotráfico". Afirmó que, con determinación y decisión, el Estado puede establecer límites y abordar los debates ideológicos que la sociedad demanda para mejorar la calidad de vida.

La inauguración de esta unidad es parte del Plan de Infraestructura Carcelaria que está implementando la provincia, el cual prevé la construcción de más de 7.000 plazas carcelarias adicionales durante la gestión de Pullaro, superando así la cantidad de plazas construidas a lo largo de toda la historia de Santa Fe.

Con estas nuevas instalaciones, la capacidad de detención en la provincia se ampliará a más de 14.000 internos, lo que permitirá un mejor control de la población penal y una mayor organización de los perfiles criminales. Esto contribuirá a descomprimir la situación en las comisarías, permitiendo que los efectivos policiales se dediquen más a la prevención del delito y la patrulla en las calles.

La UP 9 está compuesta por tres subunidades penitenciarias completas, situadas en el predio conocido como Colonia Penal de Recreo, sobre calle Alberdi, entre Solís y la Ruta Nacional 11. Este complejo cuenta con 475 celdas, con una capacidad total de 891 internos: 251 mujeres y 640 hombres.