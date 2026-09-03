FOTO: La funcionaria detenida por estafa a través del escaneo de ojos cambia de abogado y va a declarar

Buenos Aires, 3 de septiembre (NA) -- Albertina Mangini, la funcionaria del Ministerio Público bonaerense detenida en La Plata acusada de estafa a través del escaneo de ojos, cambió de estrategia: anunció a Miguel Molina como su nuevo defensor y confirmó que va a declarar.

La causa se conoció a mediados de agosto de este año cuando se acusó a Mangini de, presuntamente, ofrecer dinero a cambio de escanear ojos para abrir luego cuentas en billeteras virtuales y mover dinero procedente del juego clandestino. El monto sospechado de los movimientos de dinero ilegal equivale a unos $27.000 millones, equivalente a casi 18 millones de dólares.

Su primer abogado fue Guillermo Espinosa Viale, pero en las últimas horas modificó su estrategia y ahora será representada por Molina, quien también es defensor de Facundo Moyano. Ahora, en medio del cambio, confirmaron a la agencia Noticias Argentinas que la funcionaria declararía en las próximas horas, luego de haberse negado a dar testimonios en la primera instancia del proceso.

"Mangini se va a presentar a dar las explicaciones del caso. Ella es ajena a toda la maniobra que se investiga", comentaron desde la defensa a NA.

La acusación a cargo de la fiscal Betina Lacki (UFI N°2 de La Plata) investiga los delitos de asociación ilícita, defraudación mediante uso indebido de datos, lavado de activos agravado por la habitualidad, por ser cometido como miembro de una asociación y por su comisión por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, en el caso de Mangini.

Junto a la funcionaria fueron detenidos Ignacio Leonel Marchioni y Mauro Perrota; solo el primero declaró ante la fiscalía.

Este medio también supo que Marchioni, por su parte, estuvo investigado en la causa donde está bajo la lupa la financiera Sur Finanzas, ligada a las acusaciones contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por lavado de dinero, asociación ilícita y apropiación indebida de tributos.

Mangini, de 44 años, ingresó al Ministerio Público bonaerense en 2009 y se desempeñaba como secretaria de la Fiscalía de Cámaras del Departamento Judicial La Plata, con tareas en la Oficina de Coordinación con el Patronato de Liberados.