FOTO: Cayó el presunto líder de una banda criminal del norte cordobés: tenía un gran arsenal.

FOTO: Cayó el presunto líder de una banda criminal del norte cordobés: tenía un gran arsenal.

FOTO: Cayó el presunto líder de una banda criminal del norte cordobés: tenía un gran arsenal.

Un arsenal de armas de fuego, municiones, dinero, joyas de valor y una camioneta de alta gama fue el saldo del operativo con el que la Policía de Córdoba detuvo al presunto cabecilla de una peligrosa organización criminal que operaba en el norte provincial.

El procedimiento fue concretado durante las primeras horas de este jueves en una vivienda de barrio Colonia Lola, en la capital provincial, por efectivos de la Departamental Ischilín. Allí cayó arrestado un hombre de 53 años, señalado como el líder de la banda.

Según la investigación judicial, al aprehendido se le atribuye la autoría de al menos 10 atracos perpetrados entre 2024 y la actualidad. Las pesquisas revelaron que la banda actuaba bajo la modalidad de robos calificados con uso de armas y privación ilegítima de la libertad de las víctimas.

Durante el registro del inmueble, los uniformados incautaron una pistola calibre 22, un revólver calibre 32, una escopeta recortada de doble caño calibre 28, una carabina calibre 22, un rifle de aire comprimido y una importante cantidad de cartuchos. Además, se incautaron numerosas alhajas de oro —entre anillos y pulseras—, efectivo y una camioneta Volkswagen Amarok.

Tanto el detenido como los elementos confiscados quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Deán Funes, a cargo de Analía Cepede, quien encabeza la investigación para determinar si existen más integrantes de la red delictiva.