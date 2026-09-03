Ollie apuesta por la privacidad para liderar la carrera de asistentes de IA

En un mundo donde los asistentes de inteligencia artificial (IA) buscan cada vez más integrar datos personales para mejorar su funcionalidad, Ollie ha decidido tomar un camino diferente. Este asistente personal, diseñado especialmente para familias, ha puesto la privacidad en el centro de su propuesta, asegurando que no utilizará la información de sus usuarios para entrenar modelos de IA ni la compartirá con terceros.

Recientemente, Ollie se convirtió en uno de los primeros asistentes familiares en cumplir con la normativa de SOC 2, un estándar que garantiza que las empresas implementan controles adecuados para proteger los datos de sus clientes y operar de manera segura. Este logro representa un paso importante para el equipo de Ollie, que busca demostrar a sus usuarios que su privacidad es una prioridad.

"Creemos firmemente que la confianza y la privacidad son imprescindibles, y por eso nuestro modelo de negocio es de suscripción. Queremos que nuestros usuarios sepan que Ollie trabaja para ellos", afirmó Bill Lennon, cofundador y CEO de Ollie, en una entrevista con TechCrunch. "No compartimos sus datos con nadie", enfatizó.

El asistente ofrece una variedad de funcionalidades, como la organización de calendarios y correos electrónicos, planificación de comidas, compras de supermercado, gestión de tareas, reservas de citas y pagos de facturas a través de chats grupales. En el futuro, se espera que también ayude a gestionar presupuestos familiares.

A pesar de la creciente competencia en el mercado de asistentes de IA, donde empresas como Instinct y Poke están a la vanguardia, Ollie ha logrado captar la atención al posicionarse como un asistente que prioriza la privacidad del usuario. Hasta la fecha, Ollie ha recaudado 7.5 millones de dólares en una ronda de financiamiento inicial, en gran parte proveniente de Khosla Ventures y AI House.

Sin embargo, el desafío de generar confianza entre los usuarios sigue siendo un tema crítico. Lennon reconoció que la dependencia de los asistentes de IA en la recopilación de datos puede resultar problemática, especialmente cuando otros competidores han enfrentado críticas por sus políticas de privacidad. Por ejemplo, Instinct fue objeto de controversia por sus amplios términos de servicio que le otorgaban derechos extensos sobre los datos de los usuarios.

Para mitigar estos riesgos, Ollie no solicita nombres de usuario o contraseñas para realizar tareas. En su lugar, utiliza un navegador en la nube para acceder a las cuentas de los usuarios y enviarles un enlace para que puedan iniciar sesión de forma segura. Aunque este enfoque requiere que los usuarios se autentiquen para completar ciertas acciones, Lennon cree que la tecnología evolucionará para mejorar la experiencia del usuario.

"Esto es... territorio nuevo. Creo que en el futuro implementaremos algún tipo de tokenización segura, para que no tengan que volver a ingresar su información cada vez", comentó. "Es un desafío que debemos abordar para garantizar una experiencia equilibrada entre conveniencia y confianza".

El futuro de Ollie dependerá de su capacidad para mantener la confianza de los usuarios y expandir su funcionalidad a áreas más sensibles, como la gestión de cuentas bancarias. Con una sólida trayectoria en el ámbito de la IA y la fintech, Lennon está bien posicionado para liderar esta innovadora propuesta en el competitivo espacio de los asistentes digitales.