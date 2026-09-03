Hallaron dos cuerpos calcinados en VGG: "La principal hipótesis es un femicidio seguido de suicidio"

Un grave hecho es investigado este jueves en la bajada El Espinillo, en jurisdicción de Villa Gobernador Gálvez, luego de que un Chevrolet Corsa apareciera incendiado y se hallaran dos cuerpos calcinados en su interior. El episodio se conoció alrededor de las 9 de la mañana, cuando vecinos alertaron al 911 tras escuchar una explosión y observar el vehículo prendido fuego.

De acuerdo con los primeros testimonios, dos pescadores de la zona vieron a un hombre ingresar al río Paraná y manifestar que no quería que lo ayudaran. Según relataron, el hombre logró salir del agua por sus propios medios, se acercó al Chevrolet Corsa y finalmente ingresó en la parte trasera del vehículo. Los testigos también señalaron que lo habían visto prender fuego el auto antes de meterse nuevamente al río.

La fiscal Noelia Navone, de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva del Ministerio Público de la Acusación, explicó que la investigación se encuentra en una etapa muy preliminar y que todavía no pudieron identificar a las dos personas fallecidas. “No podemos definir la identidad de los cuerpos porque están irreconocibles, están absolutamente irreconocibles porque están calcinados”, señaló. Los investigadores trabajan con documentación encontrada dentro del vehículo y realizan pericias para determinar quiénes eran las víctimas.

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Según indicó Navone, los peritos de Bomberos le informaron que, en principio, el incendio se habría iniciado desde la parte posterior del automóvil. La fiscal confirmó además que la principal hipótesis que se maneja es la de un femicidio seguido de suicidio, aunque remarcó que se trata de una línea de investigación basada en información “muy preliminar”. Por el momento, no brindó precisiones sobre la mecánica de la muerte más allá de que los cuerpos habrían sido afectados por el incendio.

En paralelo, Prefectura Naval Argentina participa de la búsqueda del hombre mencionado por los testigos, mientras la Policía de Investigaciones y el gabinete criminalístico avanzan con las pericias en el lugar. La fiscal confirmó que personal policial ya tomó contacto con familiares, aunque todavía no existe una identidad oficialmente corroborada.

Navone también señaló que se está investigando el contexto de género y si existían antecedentes de violencia o denuncias previas. “Eso está siendo materia de investigación”, explicó. Los investigadores analizan la documentación hallada en el vehículo y realizan un relevamiento para determinar si había denuncias anteriores, mientras mantienen bajo reserva otros datos sobre el vínculo entre las personas involucradas hasta confirmar sus identidades.

La causa continúa en desarrollo y se aguardan los resultados de las pericias para establecer la identidad de los cuerpos, reconstruir la secuencia completa y determinar qué ocurrió en la bajada El Espinillo. La hipótesis de femicidio seguido de suicidio permanece, por ahora, como la principal línea investigativa.

Informe de Fernando Carrafiello.