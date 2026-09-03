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Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy jueves 3 de septiembre.

El sorteo número 5458 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el jueves 3 de septiembre a las 12:00, destacando el número 0208, que representa "A primera (Incendio)".

03/09/2026 | 12:10Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 5458 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el jueves 3 de septiembre a las 12:00, destacando el número a la cabeza 0208, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Incendio).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 0208
2° 0904
3° 3242
4° 9593
5° 2802
6° 6025
7° 4118
8° 9969
9° 8814
10° 8116
11° 8297
12° 5957
13° 6767
14° 9804
15° 4333
16° 9803
17° 3802
18° 1755
19° 1307
20° 9026

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5458 de la Quiniela la primera de la mañana.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 3 de septiembre a las 12:00.

¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 0208, que significa "A primera (Incendio)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

¿Dónde se puede consultar más información?
La información está disponible en Cadena 3 Argentina.

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