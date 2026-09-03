Quién es el argentino acusado de la masacre que conmueve a México

FOTO: Diego Sebastián Rosen Ferlini es el principal sospechoso de la masacre.

El fuero judicial de México avanza en la investigación por el cuádruple homicidio del músico Jonathan Meléndez —tecladista y productor de la banda Camilo Séptimo— y su familia, tras la detención del empresario argentino Diego Sebastián Rosen Ferlini.

El sospechoso, de 51 años, fue capturado por las fuerzas de seguridad en la carretera México-Toluca, a la altura de la zona de La Marquesa, municipio de Ocoyoacac.

Rosen Ferlini está señalado como el presunto responsable del ataque perpetrado en una vivienda de Atizapán de Zaragoza, donde fueron hallados los cuerpos de Meléndez (38), su esposa embarazada de cuatro meses (35), la hija de ambos (3) y una joven de 21 años, además de la mascota de la familia. Un niño de seis años, hijo del artista, resultó ser el único sobreviviente del hecho.

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FOTO: Valle de Bravo, México.

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Los aspectos centrales que analizan los investigadores sobre el perfil del acusado y el móvil del crimen contemplan:

Actividad comercial y denuncias: el argentino se desempeñaba en el rubro inmobiliario como representante de la firma NOMAD Property México, dedicada al alquiler de propiedades turísticas en destinos como Acapulco y Valle de Bravo. Registraba denuncias previas por presunto fraude.

Vínculo con la víctima: las autoridades indagan la relación mercantil entre Rosen Ferlini y el tecladista, ya que existían negocios en común dentro del sector inmobiliario que habrían desencadenado el conflicto.

Cómplices e investigación en curso: previo a esta captura, la policía detuvo a Gerardo Cisneros Bejarano por su presunta participación en el ataque.

La fiscalía mexicana analiza registros en video que ubican al empresario argentino en las inmediaciones del edificio donde ocurrió la masacre, mientras continúan los peritajes para establecer las responsabilidades materiales e intelectuales del caso.

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