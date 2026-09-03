Abogada china de iglesia clandestina escapa a Taiwán tras amenazas de disolución de su bufete

HONG KONG — Una abogada de China que ha estado al frente de la defensa de una prominente iglesia clandestina en Beijing ha huido a Taiwán, donde busca ayuda para reasentarse, debido a la creciente presión que ejercen las autoridades chinas sobre su bufete y sus colegas. Ruth Wang, socia del VDoor Law Firm, formó parte del equipo legal que ha representado a pastores y a otros miembros de la Iglesia de Sion desde octubre de 2025.

En una entrevista exclusiva, Wang reveló que actualmente enfrenta una presión directa de las autoridades chinas, quienes le han indicado que, junto a sus colegas, debe disolver su firma o de lo contrario, el bufete será clausurado. En octubre del año pasado, las autoridades arrestaron a 18 miembros de la Iglesia de Sion, incluyendo a su fundador, Ezra Jin, en una de las mayores ofensivas contra una sola iglesia en décadas. Jin fue liberado dos meses después, tras la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien abordó su caso con el líder chino, Xi Jinping, durante una reunión en mayo.

"Si yo, como socia del bufete, no coopero y no firmo para disolverlo, ¿qué pasará después?", cuestionó Wang en una videoconferencia desde Taiwán, donde se encuentra mientras busca apoyo para definir su futuro. "Estoy convencida de que afectará gravemente mi desarrollo profesional y otros aspectos de mi vida", agregó. Su situación subraya que la presión del gobierno chino sobre la iglesia y sus defensores continúa, a pesar de la liberación de Jin.

La Iglesia de Sion, fundada por Jin en 2007, es una de las más grandes entre las iglesias clandestinas que operan sin el reconocimiento del gobierno. Estas congregaciones desafían las estrictas regulaciones que obligan a los creyentes a practicar su fe solo en iglesias registradas. Según estimaciones de Sean Long, un pastor de la iglesia que actualmente estudia en Estados Unidos, la congregación cuenta con aproximadamente 5,000 fieles y más de 100 lugares de culto en diversas ciudades de China.

La situación de Wang resalta el riesgo que enfrentan los abogados que defienden a personas consideradas disidentes por el gobierno. VDoor Law Firm ha experimentado un incremento en las dificultades; a su fundador, Zhang Kai, le revocaron la licencia y le prohibieron salir del país, mientras que a otros abogados del bufete se les suspendió el ejercicio profesional por seis meses. Las autoridades han instado a los abogados del bufete a que se aparten de los casos relacionados con la Iglesia de Sion y abandonen la firma.

Wang reveló que, mientras se encontraba de vacaciones en Japón con su familia, recibió una llamada de las autoridades chinas que la instaban a regresar para reunirse con ellos. Decidió no regresar a Beijing. Bob Fu, fundador de ChinaAid, una organización de derechos humanos, manifestó que el caso de Wang evidencia la enorme presión que enfrentan los abogados que defienden a cristianos perseguidos y otros prisioneros de conciencia.

Fu hizo un llamado al gobierno de Taiwán para que proteja a la familia de Wang y asegure que no sean devueltos a China de manera forzada, y solicitó a Estados Unidos y otros gobiernos democráticos que se preparen para ayudar a Taiwán en esta situación. Hasta el momento, el Buró de Seguridad Pública de China no ha emitido comentarios sobre el caso, y el Buró Municipal de Justicia de Beijing indicó que no estaba autorizado para tratar con medios internacionales.

Wang, al llegar a un aeropuerto taiwanés, solicitó ayuda a las autoridades locales y pidió permiso para permanecer en la isla mientras contacta a otros países. Aunque le permitieron quedarse temporalmente, las autoridades le informaron que Taiwán no puede aceptar solicitudes de asilo político provenientes de China debido a las tensiones entre ambos gobiernos. Taiwán, que considera a China parte de su territorio, no cuenta con una política formal de refugiados y ha aumentado el escrutinio sobre personas provenientes de China que buscan establecerse en la isla.

En un correo electrónico, el Consejo de Asuntos del Continente de Taiwán indicó que, aunque no hay una ley específica para el asilo político, existe un mecanismo para abordar este tipo de casos. Wang está explorando diversas opciones de reasentamiento, incluyendo la posibilidad de estudiar en Estados Unidos o Canadá, o solicitar asilo en el extranjero. "Siento que nuestra familia enfrenta un futuro incierto y no sabemos qué pasará ni si hay un lugar que pueda acogernos", expresó.

Wang hizo referencia a una historia bíblica, mencionando que Dios envió a Booz, un pariente adinerado, para ayudar a Rut en su momento de necesidad. "También creo que Dios me enviará a alguien así", concluyó Wang.