Fórmula 1: El campeón Norris lanza un equipo para desarrollar jóvenes talentos en monoplazas

El campeón del mundo de Fórmula 1, Lando Norris, ha cofundado un equipo junior de monoplazas multicampeonato llamado LN4 Fusion y ha puesto en marcha una iniciativa para el desarrollo de jóvenes pilotos.

El británico de 26 años, que conquistó su primer título mundial de Fórmula 1 el año pasado con McLaren y que recientemente firmó una extensión de contrato que lo vincula al equipo británico hasta finales de 2030, anunció los nuevos proyectos en un evento en Italia, cerca de Monza, sede del Gran Premio de Italia de este fin de semana.

El equipo competirá en el Campeonato Italiano de F4, el Campeonato Europeo Regional de Fórmula FIA (FRECA) y la Fórmula 3. En el Reino Unido, LN4 Fusion ya opera un programa de pruebas específico para la Fórmula 4 británica, mientras trabaja para asegurar su futura entrada en el campeonato.

El grupo también ha adquirido ciertos activos de AIX Racing, que se aseguró la entrada a la F3 hasta finales de la temporada 2027 y ha solicitado participar en la F2, la categoría inmediatamente inferior a la F1.

Los monoplazas lucirán una llamativa decoración dominada por el característico amarillo fluorescente de Norris y los distintivos gráficos que se han convertido en sinónimo de su marca.

LN4 Fusion ha sido desarrollado por un grupo inversor liderado por Dan Richards, quien supervisará la estrategia corporativa, el desarrollo comercial y el crecimiento empresarial a largo plazo de la organización.

El equipo competirá en el Campeonato Italiano de F4, el Campeonato Europeo Regional de Fórmula FIA (FRECA) y la Fórmula 1. 3.

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introducing LN4 Fusion. a new multi-championship junior single-seater racing team co-founded by Lando Norris.



coming to the track in 2027. this is just the beginning. pic.twitter.com/XPwVS38cWK — LN4 Fusion (@ln4fusion) September 2, 2026

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Rene Rosin será el director del equipo. Rosin es un veterano del automovilismo que ha ganado más de 40 títulos de campeonato en las últimas dos décadas.

Dan Hazlewood aporta más de 25 años de experiencia internacional en el automovilismo a su puesto como director de las operaciones de LN4 Fusion en el Reino Unido.

Junto con el nuevo equipo, Norris lanza el Programa LN4 Legacy, un programa independiente de desarrollo de pilotos totalmente financiado y gestionado por ADD Management (la empresa que representa a Norris).

La iniciativa estará liderada por Julian Rouse y tendrá como objetivo identificar y apoyar a jóvenes talentos prometedores, brindándoles acceso a la misma calidad de entrenamiento, mentoría, desarrollo de rendimiento y apoyo profesional que Norris recibió en su camino hacia la Fórmula 1.

Norris ha cofundado el nuevo equipo junior y financia personalmente el nuevo Programa LN4 -'Legacy Norris 4'-.

Norris explica por qué ve su futuro en McLaren: "He tenido la gran suerte de contar con personas increíbles a mi alrededor a lo largo de mi carrera, y sé que llegar a la Fórmula 1 requiere mucho más que talento", dijo Norris, quien financia personalmente el Programa Legado LN4.

"Necesitas a las personas adecuadas a tu alrededor, el apoyo adecuado y las oportunidades adecuadas en el momento adecuado. De eso se tratan estos dos proyectos. LN4 Fusion busca construir un equipo de carreras que pueda competir con los mejores del automovilismo juvenil, con grandes personas y un entorno óptimo para el desarrollo de los pilotos. El Programa Legado LN4 busca ayudar a jóvenes pilotos talentosos a obtener oportunidades que de otra manera no tendrían. Para mí, ambos proyectos se complementan a la perfección". Quiero contribuir a crear oportunidades para la próxima generación, tanto dentro como fuera de la pista, y espero marcar una verdadera diferencia para los jóvenes pilotos que se abren camino en este deporte.

Richards añadió: «Hemos reunido una combinación excepcional y asegurado el liderazgo deportivo adecuado en la industria: una organización consolidada, un Campeón del Mundo de Fórmula 1, el director de equipo más exitoso en las carreras de monoplazas junior de las últimas dos décadas, experiencia de primer nivel en el automovilismo, una inversión significativa y la ambición compartida de construir un equipo capaz de competir al más alto nivel».

Rosin declaró: «Estoy encantado de tener la oportunidad de aportar mi experiencia a un programa deportivo independiente, con una visión clara a largo plazo y los recursos necesarios para desarrollarlo adecuadamente».

"Contar con Lando a bordo añade una dimensión extra a este proyecto. Ha pasado por las categorías inferiores de monoplazas y comprende sus exigencias. Su participación marcará una verdadera diferencia para el equipo."

Hazlewood declaró: "Durante los últimos 25 años, hemos construido Fusion Motorsport en torno a la preparación, la disciplina y el desarrollo de pilotos. Esa experiencia nos ha brindado una "Tenemos una comprensión muy clara de lo que necesitan los jóvenes pilotos para dar el salto del karting a las carreras de monoplazas."

Rouse añadió: "Los mejores jóvenes pilotos tienen talento. Lo que suele marcar la diferencia es todo lo que les rodea. A lo largo de mi carrera, he visto cómo el entorno adecuado, personas con experiencia y el apoyo correcto en el momento oportuno pueden liberar el potencial de un piloto.

"Nuestra ambición es crear un ecosistema de apoyo integral para cada piloto, que combine entrenamiento, rendimiento, conocimientos técnicos, mentoría y orientación tanto dentro como fuera de la pista, para que tengan todas las oportunidades de maximizar su potencial."

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografias de formula1.com