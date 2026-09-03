Insólito: estafó a jugadores de Gremio haciéndose pasar por el técnico

El fútbol brasileño volvió a quedar en el centro de la tormenta: una persona se hizo pasar por el entrenador de Gremio, Luís Castro, a través de un perfil falso de WhatsApp para estafar económicamente a los jugadores del plantel. El delincuente les pedía dinero y hasta les daba indicaciones como si fuera el verdadero director técnico.

Entre los apuntados estuvo Walter Kannemann, el emblemático defensor argentino campeón de la Copa Libertadores con San Lorenzo en 2014 y con el propio Gremio en 2017. Según los medios locales, el oriundo de Entre Ríos fue uno de los primeros en desconfiar al recibir los mensajes del supuesto técnico, lo que permitió destapar la maniobra.

La estafa tuvo al menos una víctima concreta: el colombiano José Enamorado le transfirió 22 mil reales al estafador. Además, el hombre habló con varios referentes y les ordenó que se presentaran a entrenar más temprano en el predio de la institución. También intentó engañar a Andrés D'Alessandro, ídolo argentino del Inter de Porto Alegre, el clásico rival del Gremio.

Tras varios días de intensas búsquedas, las autoridades lograron capturar al delincuente este miércoles en Itaperuna, en el interior de Río de Janeiro. Si bien no revelaron la identidad del hombre, confirmaron que quedó detenido. La Policía Civil de Rio Grande do Sul desarticuló la maniobra en el marco de la llamada Operación Falso 9, tras la denuncia presentada por el propio Kannemann.