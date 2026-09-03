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Este viernes arranca la Fecha 8 del Clausura: mirá cuándo juega tu equipo

Tres partidos le darán el puntapié inicial a un fin de semana que tendrá grandes duelos, con el clásico rosarino como plato fuerte. El detalle, día por día.

03/09/2026 | 09:59Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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El clásico rosarino se llevará las miradas el domingo (Foto: SGranata)

FOTO: El clásico rosarino se llevará las miradas el domingo (Foto: SGranata)

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Este viernes arranca la Fecha 8 del Torneo Clausura con tres partidos y presencia cordobesa, en un fin de semana que tendrá grandes encuentros que se podrán seguir por Cadena 3 Argentina a través de sus emisoras, el canal de YouTube y Cadena3.com.

El plato fuerte estará el domingo, con el clásico rosarino, pero también se destacan otros grandes duelos: Boca y River contra los mendocinos, Talleres visitando a San Lorenzo en el debut de De Felippe, Belgrano recibiendo a Huracán y el líder Instituto cerrando la fecha ante Unión en Santa Fe.

Fecha 8

Viernes 4 de septiembre

16.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Sarmiento (Zona B) (ESPN Premium) - Transmite Cadena 3 (por YouTube).

19.00 Belgrano – Huracán (Zona B) (ESPN Premium). Transmite Cadena 3.

19.00 Platense – Deportivo Riestra (Zona A) (TNT Sports)

Sábado 5 de septiembre

13.30 Aldosivi – Banfield (Zona B) (ESPN Premium)

14.30 Gimnasia – Tigre (Zona B) (TNT Sports).  Transmite Cadena 3 La Plata.

16.30 Gimnasia (Mza.) – Boca (Zona A) (ESPN Premium). Transmite Cadena 3 y Cadena 3 Mendoza.

19.00 San Lorenzo – Talleres (Zona A) (TNT Sports). Transmite Cadena 3

21.15 Vélez – Estudiantes (Zona A) (ESPN Premium). Transmite Cadena 3 La Plata.

Domingo 6 de septiembre

14.45 Rosario Central – Newell’s (Interzonal) (TNT Sports). Transmite Cadena 3 Rosario.

17.00 Lanús – Defensa y Justicia (Zona A) (ESPN Premium)

17.00 Central Córdoba – Independiente (Zona A) (TNT Sports)

19.15 River – Independiente Rivadavia de Mendoza (Zona B) (TNT Sports).  Transmite Cadena 3 y Cadena 3 Mendoza.

21.30 Racing – Atlético Tucumán (Zona B) (ESPN Premium).

Lunes 7 de septiembre

19.00 Barracas Central – Argentinos (Zona B) (ESPN Premium)

21.15 Unión – Instituto (Zona A) (TNT Sports). Transmite Cadena 3 y Cadena 3 Santa Fe.

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