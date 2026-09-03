La previa: conocé los números ganadores de hoy jueves 3 de septiembre.
El sorteo número 41347 de La Previa se realizó el jueves 3 de septiembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 3179, que se interpreta como "A primera (Ladrón)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 41347, correspondiente al juego La Previa, se llevó a cabo el jueves 3 de septiembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 3179, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Ladrón).
1° 3179
2° 1823
3° 0348
4° 8527
5° 5276
6° 7101
7° 1046
8° 9982
9° 6793
10° 3967
11° 6082
12° 4471
13° 3408
14° 6567
15° 1070
16° 6716
17° 2958
18° 6756
19° 8161
20° 0900
Los resultados de este sorteo son esperados por muchos apostadores que confían en la suerte y en la interpretación de los números. La Prevista es un juego que atrae a numerosos participantes en Argentina, quienes buscan la oportunidad de ganar premios significativos.
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41347 de La Previa.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 3 de septiembre a las 10:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 3179.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Ladrón)".
¿Cuáles son algunos de los números ganadores?
Los primeros cinco números ganadores son 3179, 1823, 0348, 8527 y 5276.