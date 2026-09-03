Otro muerto en la ruta 34: grave accidente con una camioneta y dos motocicletas
El siniestro ocurrió este jueves por la mañana a la altura de calle 1332. Uno de los motociclistas resultó herido y otro hombre fue hallado sin vida en un canal paralelo a la ruta.
03/09/2026 | 07:56Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Fuerte accidente en la ruta 34.
FOTO: El siniestro ocurrió este jueves por la mañana en la intersección de la Ruta Nacional 34 y Morrow.
Un grave siniestro vial se registró este jueves por la mañana en la Ruta Nacional 34, a la altura de calle 1332, donde estuvieron involucradas una camioneta y dos motocicletas.
De acuerdo con el parte policial, una de las motos era una Boxer 150 cc de color blanco y su conductor sufrió un corte en la pierna izquierda, debajo de la rodilla. La otra motocicleta quedó aproximadamente a 30 metros del lugar, dentro de un canal paralelo a la ruta.
En ese sector fue hallado un hombre fallecido. Personal del Sies se hizo presente en el lugar para asistir a los involucrados, mientras se aguardaban las tareas correspondientes para determinar la mecánica del siniestro.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un siniestro vial involucró una camioneta y dos motocicletas en la Ruta Nacional 34.
¿Quiénes estuvieron involucrados? Una mujer sufrió una grave lesión y se solicitó asistencia de Sies, Bomberos y el corredor vial.
¿Cuándo sucedió? El incidente ocurrió este jueves por la mañana.
¿Dónde tuvo lugar el accidente? En la Ruta Nacional 34 y Morrow.
¿Cómo se desarrollaron los hechos? La mujer cayó al canal lindero a la ruta tras el choque entre los vehículos.
¿Por qué es relevante la noticia? Se trata de un accidente grave que requiere atención médica y la intervención de servicios de emergencia.