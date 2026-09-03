Otro muerto en la ruta 34: grave accidente con una camioneta y dos motocicletas

FOTO: El siniestro ocurrió este jueves por la mañana en la intersección de la Ruta Nacional 34 y Morrow.

Un grave siniestro vial se registró este jueves por la mañana en la Ruta Nacional 34, a la altura de calle 1332, donde estuvieron involucradas una camioneta y dos motocicletas.

De acuerdo con el parte policial, una de las motos era una Boxer 150 cc de color blanco y su conductor sufrió un corte en la pierna izquierda, debajo de la rodilla. La otra motocicleta quedó aproximadamente a 30 metros del lugar, dentro de un canal paralelo a la ruta.

En ese sector fue hallado un hombre fallecido. Personal del Sies se hizo presente en el lugar para asistir a los involucrados, mientras se aguardaban las tareas correspondientes para determinar la mecánica del siniestro.