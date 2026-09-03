Buscan instalar un barrio chino en Rosario: "Es un negocio para hacerlo en comunidad"

Un grupo de empresarios analiza la creación de un Barrio Chino en Rosario, inspirado en la experiencia del tradicional polo gastronómico y comercial de Buenos Aires. La iniciativa es impulsada por Luciano Di Santo, integrante de la segunda generación del grupo Micropack, quien explicó que ya se evalúan tres zonas de la ciudad y que el objetivo es comenzar con un corredor de aproximadamente dos cuadras.

El proyecto contempla cinco ejes principales: turismo, entretenimiento, gastronomía, comercio y servicios. Según Di Santo, uno de los elementos centrales será la instalación del tradicional arco chino, que funciona como identificación oficial de estos espacios y que, en este caso, contaría con la autorización correspondiente del Estado chino.

“El arco es fundamental. Es lo que te identifica como barrio chino para China y para el mundo”, explicó el empresario. El proceso para obtenerlo involucra a la Cámara China, la Embajada y organismos vinculados con los asuntos chinos en el exterior, además de las autorizaciones municipales necesarias para su instalación.

La gastronomía ocuparía un lugar preponderante dentro de la propuesta. Di Santo estimó que alrededor del 70 por ciento de la actividad estaría vinculada con la comida, con alternativas de distintos precios y formatos, desde restaurantes de primer nivel hasta propuestas al paso destinadas especialmente a los jóvenes.

El proyecto también contempla espacios de entretenimiento, vida nocturna y bares, además de comercios tradicionales como bazares y un supermercado chino con productos importados. La intención es que todos estos establecimientos funcionen de manera articulada para generar un polo de actividad que permanezca activo durante buena parte del día y la noche.

A los cinco ejes se sumaría una propuesta de servicios vinculados con el bienestar y la belleza, como spas, masajes, tratamientos capilares y otros servicios relacionados con la cultura china. Para los impulsores, se trata de una oferta que todavía tiene un desarrollo limitado en Rosario y que podría complementar la propuesta gastronómica y comercial.

Di Santo aclaró que se trata de una iniciativa privada y comunitaria, y que no será un emprendimiento manejado exclusivamente por su familia. “Esto es un negocio para hacerlo en comunidad, todos juntos”, sostuvo. En ese esquema, se contempla la participación de inversores chinos, argentinos y rosarinos.

Para financiar el proyecto se analiza la creación de un fideicomiso denominado Barrio Chino Rosario, que permitiría la participación de inversores con aportes que irían desde los 10 mil hasta un millón de dólares. El empresario explicó que la idea es que el proyecto sea colectivo y que tenga participación de distintos actores de la comunidad.

“Uno solo llega más rápido, pero si vamos en grupo llegamos más lejos”, resumió Di Santo al explicar la filosofía detrás de la propuesta. Según detalló, ya existen inversores interesados y se conformó un espacio de trabajo integrado por empresarios chinos y locales, además de referentes de la comunidad china en Rosario.

En cuanto a las posibles ubicaciones, una de las alternativas se encuentra en el área de la peatonal San Martín, entre Mendoza y San Luis. Otra posibilidad contempla la peatonal Córdoba, desde San Martín hacia la zona del río, mientras que también se analiza un sector cercano al río. La definición dependerá de cuál resulte más conveniente para el conjunto de los inversores.

Incluso surgió una propuesta para instalar el proyecto en Funes, aunque Di Santo remarcó que la intención principal es que el Barrio Chino esté dentro de Rosario. “No lo podemos hacer fuera de la ciudad de Rosario”, señaló, aunque reconoció que el interés generado por la iniciativa llevó a que otras localidades también acercaran propuestas.

Respecto del impacto económico, los impulsores todavía no cuentan con un estudio formal que permita cuantificar la cantidad de empleos o el movimiento comercial que podría generar. Sin embargo, Di Santo considera que el principal efecto estará relacionado con el turismo y con la creación de un nuevo polo de entretenimiento, gastronomía y comercio.

El empresario puso como ejemplo a Pichincha, donde la concentración de bares, restaurantes y otros comercios permitió generar una identidad propia. En ese sentido, sostuvo que el Barrio Chino podría convertirse en otro punto de referencia para los visitantes: “Tenés el puente, tenés el Monumento, vamos también al Barrio Chino.”

La propuesta surgió, según explicó Di Santo, a partir de sus propios vínculos comerciales con empresarios chinos. Contó que durante las negociaciones por la venta de supermercados del grupo Micropack comenzó a frecuentar el Barrio Chino de Buenos Aires y quedó sorprendido por el nivel de actividad. “No importa el día que íbamos o la hora que íbamos, explotaba de gente con consumo, con todo”, relató.

Finalmente, Di Santo indicó que el objetivo es que el proyecto pueda comenzar a concretarse hacia fines de este año o principios del próximo. Reconoció que el desafío principal es dar el primer paso, pero aseguró que existe entusiasmo entre los inversores y la comunidad. La iniciativa ya cuenta con presencia en redes sociales bajo el nombre “Barrio Chino Rosario” y busca convertirse en un nuevo atractivo turístico, gastronómico y comercial de la ciudad.

Entrevista de Hernán Funes.