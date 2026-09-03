Un argentino fue detenido en México acusado de los crímenes de un músico y su familia

Un argentino fue detenido en México acusado de ser el autor de los asesinatos de un músico y de su familia. Se trata de Diego Sebastián Rosen, quien fue arrestado por los asesinatos de Jonathan Meléndez Ochoa, su esposa embarazada, su hija, la empleada y el perro, mientras que un niño sobrevivió.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó que, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Policía Ciudad de México, se logró la detención de los dos presuntos autores del homicidio de cuatro personas y de un canino en Atizapán de Zaragoza.

Los crímenes ocurrieron el 1° de septiembre cuando la policía municipal informó el hallazgo de cuatro víctimas, una de ellas embarazada de cuatro meses, así como la presencia de un menor de 6 años que había sobrevivido, en el interior de un departamento en una torre residencial ubicada en Zona Esmeralda.

Uno de los detenidos es argentino.

De acuerdo con el parte de la Fiscalía al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, las víctimas fueron identificadas como Jonathan Meléndez Ochoa, tecladista y productor de la banda Camilo Séptimo; su esposa, de 35 años y embarazada; la hija de ambos, de 3; la empleada doméstica, de 21; y la mascota de la familia.

En el escrito se destaca que dos adultos y la menor fueron encontrados con impacto de arma de fuego en la extremidad cefálica; en tanto, la cuarta víctima presentó un disparo en la espalda. Acerca del niño hallado con vida, indicaron que no presentó signos de violencia.

Luego de las primeras horas de investigación se logró establecer la “probable participación de dos masculinos quienes habrían aprovechado la relación de confianza de uno de ellos con las víctimas para acceder al domicilio”.

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Con las pruebas recabadas, este miércoles detuvieron a Diego Sebastián Rosen, empresario de 51 años, identificado como socio de Ochoa y probable autor del homicidio múltiple. A su vez, también se arrestó a Gerardo N., investigado por su probable intervención en los hechos.

“Las investigaciones establecieron que uno de los detenidos era socio de una de las víctimas. Presuntamente, aprovechó esa relación de confianza para ingresar al domicilio”, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.