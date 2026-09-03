Fuerzas de seguridad de Pakistán neutralizan a 15 insurgentes que intentaban ingresar desde Afganistán

ISLAMABAD — El ejército paquistaní informó que sus fuerzas abatieron a 15 insurgentes que intentaban ingresar al país desde Afganistán. Este hecho se produjo el jueves y resalta las crecientes tensiones en la frontera.

Según el comunicado oficial, los insurgentes fueron identificados como miembros de Fitna al-Khawarij, un término utilizado por las autoridades paquistaníes para referirse al Talibán paquistaní, también conocido como Tehrik-e-Taliban Pakistan o TTP. Además, el ejército acusó a India de patrocinar a estos radicales.

Los insurgentes fueron detectados el martes en su intento de cruzar hacia Waziristán del Norte, un distrito en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa. El enfrentamiento con las fuerzas de seguridad se extendió durante 36 horas.

Hasta el momento, ni Afganistán ni India han hecho declaraciones sobre el incidente. Pakistán ha acusado repetidamente a estos países de apoyar al TTP y otros grupos armados, algo que tanto Kabul como Nueva Delhi han negado.

El presidente interino de Pakistán, Yousaf Raza Gilani, elogió a las fuerzas de seguridad por "frustrar el intento de infiltración" y destacó que no se permitirá que insurgentes respaldados por India alteren la paz y estabilidad del país. Gilani reafirmó que las operaciones antiterroristas continuarán hasta eliminar el terrorismo en la región.

Recientemente, la violencia insurgente ha aumentado en Pakistán, atribuida en gran parte al TTP, que aunque es un grupo independiente, tiene vínculos cercanos con el Talibán afgano. Islamabad sostiene que muchos de sus líderes han encontrado refugio en Afganistán desde que el Talibán tomó el poder allí en 2021, aunque Kabul rechaza esta afirmación.

La última operación se llevó a cabo un día después de que el Ministerio de Exteriores de Pakistán manifestara que el avance en las relaciones con Afganistán dependerá de las acciones y garantías de Kabul.

El portavoz del ministerio, Tahir Andrabi, mencionó que un enviado chino, Yue Xiaoyong, visitó Islamabad esta semana para reunirse con su homólogo paquistaní, Mohammad Sadiq, en un esfuerzo por reducir las tensiones entre ambos países. Sin embargo, Andrabi subrayó que cualquier mejora dependerá de "garantías verificables y por escrito" de que el territorio afgano no se utilizará para llevar a cabo ataques terroristas contra Pakistán.

En abril, China había organizado conversaciones entre Pakistán y Afganistán en Urumqi para abordar los combates que estallaron en febrero, que resultaron en cientos de muertos. Desde entonces, Islamabad no ha vuelto a dialogar con Kabul.

En el comunicado, el ejército afirmó que el último intento de infiltración de insurgentes refuerza su postura de que el gobierno talibán afgano no impide el uso de su territorio para lanzar ataques contra Pakistán. "El régimen talibán afgano ha fracasado de manera constante en garantizar una gestión fronteriza eficaz y en cumplir sus obligaciones internacionales", concluyó el informe.