Cambios en los peajes de la autopista Rosario-Santa Fe: "No va a haber más cabina manual"

La autopista Rosario-Santa Fe avanza hacia un proceso de modernización en el sistema de peajes, con una incorporación progresiva de medios electrónicos. Roberta Ramos Oromí, gerenta de Comerciales y Producto de AUSA, explicó en Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario cómo será la transformación y anticipó que el objetivo es reducir cada vez más las detenciones en las estaciones de cobro.

“Lo que estamos haciendo es que se está haciendo el pago a través de medios electrónicos. O sea, no va a haber más cabina manual”, explicó Ramos Oromí. La funcionaria destacó que el sistema permite evitar las frenadas y las filas, y señaló que “ayuda también a la fluidez del tránsito”.

Actualmente, en la autopista Rosario-Santa Fe conviven distintas alternativas de pago, entre ellas efectivo, tarjetas, códigos QR y TelePASE. La implementación será progresiva y, según información oficial difundida sobre el corredor, todavía no existe una fecha definida para eliminar completamente el cobro manual.

Ramos Oromí también se refirió al impacto de la digitalización sobre los trabajadores de las cabinas. “Las empresas cuando entran en esta forma de cobro de peaje hacen un trabajo muy fuerte con la gente de recursos humanos y los sindicatos”, explicó. Como ejemplo, contó que en AUSA se relocalizó personal en áreas como mantenimiento, barredoras y espacios verdes, además de implementar retiros voluntarios.

El próximo paso será avanzar hacia el denominado free flow, un sistema que permite atravesar las estaciones sin detenerse. “Supuestamente lo ideal sería que en el año 28 sea todo free flow”, señaló la gerenta, aunque aclaró que el proceso dependerá de las nuevas concesiones, las inversiones tecnológicas y la reorganización de los recursos humanos.

Ante posibles fallas técnicas, como problemas de conexión o dificultades para procesar un pago, Ramos Oromí explicó que las barreras igualmente se abren para evitar demoras. “Si hay una falla técnica no va a pasar nada, las barreras se van a terminar abriendo igual”, aseguró. Luego, las lecturas y fotografías permiten registrar el paso e intentar recuperar posteriormente el importe correspondiente.

Entrevista de Hernán Funes.