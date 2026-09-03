En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Cambios en los peajes de la autopista Rosario-Santa Fe: "No va a haber más cabina manual"

La implementación será progresiva y sumará medios electrónicos como TelePASE, QR y tarjetas; además, anticipan que el sistema podría avanzar hacia el free flow en 2028 o 2029.

03/09/2026 | 08:55Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Peaje en la autopista Rosario - Santa Fe.

FOTO: Peaje en la autopista Rosario - Santa Fe.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

La autopista Rosario-Santa Fe avanza hacia un proceso de modernización en el sistema de peajes, con una incorporación progresiva de medios electrónicos. Roberta Ramos Oromí, gerenta de Comerciales y Producto de AUSA, explicó en Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario cómo será la transformación y anticipó que el objetivo es reducir cada vez más las detenciones en las estaciones de cobro.

“Lo que estamos haciendo es que se está haciendo el pago a través de medios electrónicos. O sea, no va a haber más cabina manual”, explicó Ramos Oromí. La funcionaria destacó que el sistema permite evitar las frenadas y las filas, y señaló que “ayuda también a la fluidez del tránsito”.

Actualmente, en la autopista Rosario-Santa Fe conviven distintas alternativas de pago, entre ellas efectivo, tarjetas, códigos QR y TelePASE. La implementación será progresiva y, según información oficial difundida sobre el corredor, todavía no existe una fecha definida para eliminar completamente el cobro manual.

Ramos Oromí también se refirió al impacto de la digitalización sobre los trabajadores de las cabinas. “Las empresas cuando entran en esta forma de cobro de peaje hacen un trabajo muy fuerte con la gente de recursos humanos y los sindicatos”, explicó. Como ejemplo, contó que en AUSA se relocalizó personal en áreas como mantenimiento, barredoras y espacios verdes, además de implementar retiros voluntarios.

El próximo paso será avanzar hacia el denominado free flow, un sistema que permite atravesar las estaciones sin detenerse. “Supuestamente lo ideal sería que en el año 28 sea todo free flow”, señaló la gerenta, aunque aclaró que el proceso dependerá de las nuevas concesiones, las inversiones tecnológicas y la reorganización de los recursos humanos.

Ante posibles fallas técnicas, como problemas de conexión o dificultades para procesar un pago, Ramos Oromí explicó que las barreras igualmente se abren para evitar demoras. “Si hay una falla técnica no va a pasar nada, las barreras se van a terminar abriendo igual”, aseguró. Luego, las lecturas y fotografías permiten registrar el paso e intentar recuperar posteriormente el importe correspondiente.

Entrevista de Hernán Funes.

Lectura rápida

¿Qué proceso se está llevando a cabo en la autopista Rosario-Santa Fe? Se está modernizando el sistema de peajes con la incorporación de medios electrónicos.

¿Quién explicó la transformación del sistema de peajes? Roberta Ramos Oromí, gerenta de Comerciales y Producto de AUSA.

¿Cuándo se espera que todo el sistema sea free flow? Se espera que en el año 28 todo sea free flow, aunque depende de varios factores.

¿Dónde se están implementando las nuevas tecnologías de peaje? En la autopista Rosario-Santa Fe.

¿Por qué se están realizando cambios en el sistema de peajes? Para reducir las detenciones en las estaciones de cobro y mejorar la fluidez del tránsito.

Lo más visto
Siempre Juntos Rosario

Santa Fe. Cayó de un tercer piso, se accidentó en moto y lo atropelló un patrullero: "No me quedan vidas"

El joven de Esperanza relató en Cadena 3 Rosario el insólito episodio ocurrido en la guardia del Hospital Cullen y repasó otras graves situaciones que atravesó. El impacto desplazó los tornillos de su pierna y ahora deberá someterse a una nueva cirugía.

Perspectiva Rosario

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf