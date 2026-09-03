Denunció que habían entrado a robar a su hamburguesería y tenía una carabina cargada en el mostrador
El procedimiento se inició tras la activación de una alarma y la alerta del propietario por una persona con el rostro cubierto. Durante la inspección no detectaron faltantes, pero secuestraron el arma y 20 cartuchos; el dueño quedó aprehendido.
03/09/2026 | 09:05Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Revisaron el local y hallaron una carabina del dueño.
Una situación inesperada ocurrió este jueves por la mañana en una hamburguesería de Rivarola al 8100. La Policía llegó al lugar tras la activación de una alarma y luego de que el dueño advirtiera por las cámaras de seguridad la presencia de una persona con ropa oscura y el rostro cubierto, por lo que solicitó acompañamiento para revisar el local.
Durante la inspección constataron que no había faltantes, pero encontraron detrás del mostrador, en el sector destinado a la cocina, una carabina calibre .22 marca Mossberg International 715T, con numeración visible y un cargador con 20 cartuchos. El arma pertenecía al propietario del comercio, quien manifestó no contar con la documentación correspondiente.
Ante esta situación, el hombre, de 31 años, fue aprehendido y el arma junto con la munición fueron secuestradas. El procedimiento quedó caratulado como tentativa de robo y tenencia ilegal de arma de fuego.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la hamburguesería? Una persona con ropa oscura y el rostro cubierto fue detectada, lo que llevó a la policía a revisar el local tras la activación de una alarma.
¿Quién estaba involucrado en el incidente? El dueño del comercio, un hombre de 31 años, fue aprehendido tras encontrar un arma en su establecimiento.
¿Cuándo sucedió el hecho? El incidente ocurrió el jueves por la mañana.
¿Dónde se llevó a cabo la situación? En una hamburguesería ubicada en Rivarola al 8100.
¿Cómo se desarrolló la intervención policial? La Policía llegó tras la activación de una alarma y revisó el local, encontrando un arma sin documentación.
¿Por qué se aprehendió al dueño del comercio? Porque se encontró una carabina calibre .22 en su local, y no contaba con la documentación correspondiente.