Denunció que habían entrado a robar a su hamburguesería y tenía una carabina cargada en el mostrador

Una situación inesperada ocurrió este jueves por la mañana en una hamburguesería de Rivarola al 8100. La Policía llegó al lugar tras la activación de una alarma y luego de que el dueño advirtiera por las cámaras de seguridad la presencia de una persona con ropa oscura y el rostro cubierto, por lo que solicitó acompañamiento para revisar el local.

Durante la inspección constataron que no había faltantes, pero encontraron detrás del mostrador, en el sector destinado a la cocina, una carabina calibre .22 marca Mossberg International 715T, con numeración visible y un cargador con 20 cartuchos. El arma pertenecía al propietario del comercio, quien manifestó no contar con la documentación correspondiente.

Ante esta situación, el hombre, de 31 años, fue aprehendido y el arma junto con la munición fueron secuestradas. El procedimiento quedó caratulado como tentativa de robo y tenencia ilegal de arma de fuego.