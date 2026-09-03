El embalse más grande de Nuevo México se desploma al 1.4% de su capacidad

El Elephant Butte Reservoir, el embalse más grande de Nuevo México, sufrió una drástica caída de su nivel, alcanzando solo el 1.4% de su capacidad en julio de 2026. Esta situación se produjo después de años de sequía extrema y un deshielo temprano récord, que expuso escombros previamente sumergidos y resaltó la creciente presión sobre los suministros de agua del Río Grande, vital para la agricultura en Nuevo México y Texas.

Desde hace varios años, la región ha enfrentado condiciones de sequía prolongadas. En 2026, la situación se agravó cuando las cabeceras del río en las montañas rocosas del sur experimentaron el deshielo más temprano registrado. Estas condiciones contribuyeron a que el Elephant Butte Reservoir alcanzara su nivel más bajo desde 1971.

Cuando se capturó la imagen del embalse el 27 de julio de 2026, este apenas contenía el 1.4% de su capacidad total. En comparación, el embalse había estado casi lleno el 2 de junio de 1994, y mantuvo niveles relativamente altos durante gran parte del periodo entre 1985 y 2000. En otra sequía severa, el embalse había llegado a su punto más bajo anual, con 2.9% de capacidad, el 8 de julio de 2013.

La drástica caída de 2026 reveló escombros que habían estado sumergidos a lo largo de la costa y cubrió las rampas de acceso para embarcaciones en el Elephant Butte Lake State Park. Sin embargo, se observó que el embalse alcanzó su punto más bajo del año a fines de julio. Las autoridades estatales informaron que las liberaciones de agua para la agricultura finalizaron después del 28 de julio, permitiendo que el embalse comenzara a recuperar lentamente su nivel.

La sequía persistente también destacó preocupaciones más amplias sobre el futuro del agua en el Río Grande. Las comunidades y los usuarios de agua en Nuevo México y Texas dependen de las fuentes de agua superficiales y subterráneas a lo largo del valle. La gestión de estos recursos limitados requiere decisiones cuidadosas sobre cómo se almacenan, asignan y comparten.

NASA ha respaldado varios esfuerzos para proporcionar a los administradores de agua mejor información para tomar estas decisiones. Estos proyectos utilizan observaciones y herramientas analíticas de la NASA para mejorar la comprensión de la disponibilidad del agua y apoyar la asignación de recursos.

Uno de estos esfuerzos creó un modelo que combina mediciones satelitales de factores como la humedad del suelo y la evapotranspiración. El resultado es un sistema en tiempo real que complementa los métodos de asignación de agua utilizados por el Elephant Butte Irrigation District.

Otro proyecto combinó mediciones satelitales de alturas de superficie de agua con observaciones de drones e instrumentos en tierra. Los investigadores utilizaron los datos combinados para examinar cómo el bombeo de aguas subterráneas influye en el flujo del Río Grande, información que la WWAO considera crucial para la gestión de derechos de agua.

Los científicos de la NASA también participan en un estudio federal enfocado en el Río Grande Superior, que busca comprender mejor las necesidades hídricas de la región, estimar cuánta agua podría estar disponible en el futuro y crear herramientas basadas en datos para ayudar a los administradores a responder a estos desafíos.