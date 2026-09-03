Nvidia confirma la compra de Hugging Face por 12.9 mil millones de dólares

Nvidia confirmó la adquisición de Hugging Face por 12.9 mil millones de dólares, una transacción que se había anticipado en las últimas semanas. La plataforma de Hugging Face alberga más de 3 millones de modelos y se utiliza por más de 18 millones de desarrolladores.

En un comunicado, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, aseguró que Hugging Face seguirá apoyando modelos de código abierto y trabajará para ampliar el acceso de los desarrolladores. "Hugging Face permanecerá como una plataforma abierta para todo el ecosistema de IA. Los desarrolladores elegirán los modelos, los marcos, los proveedores de servicios de nube y las plataformas de computación que deseen. La computación de Nvidia no será necesaria para construir o desplegar a través de Hugging Face", afirmó Huang.

Huang destacó las contribuciones de Nvidia, mencionando que la empresa ha lanzado más de 500 modelos y 250 conjuntos de datos abiertos en Hugging Face. La compañía busca establecer un ecosistema abierto que beneficie a sus chips, permitiendo también la venta de capacidad no utilizada a clientes empresariales junto con la oferta de Hugging Face.

Hugging Face, fundado en 2016, ha recaudado más de 395 millones de dólares en financiamiento hasta la fecha. La última ronda de financiamiento fue en 2023, cuando recaudó 235 millones de dólares liderados por Salesforce Ventures, con inversiones de Google, Amazon e IBM.

En un post en X, el CEO de Hugging Face, Clem Delangue, agradeció a la comunidad por demostrar que la empresa podía ser una alternativa a las APIs de código cerrado. "Pero para que esto suceda a gran escala, necesita más computación, más apoyo, más colaboración y más visibilidad. Por eso hablamos con Jensen, quien se ofreció a hacer exactamente eso con nosotros", comentó Delangue.

Hugging Face ha ganado prominencia, con más modelos lanzándose cada día. El año pasado, la compañía rechazó una oferta de 500 millones de dólares de Nvidia. En un informe reciente, se reveló que Hugging Face está alcanzando 150 millones de dólares en ingresos anuales. Delangue afirmó que su tasa de crecimiento está ayudando a la plataforma a acercarse a la rentabilidad.

Nvidia, que es una plataforma dominante en hardware para el desarrollo e inferencia de IA, se beneficia de tener un ecosistema abierto bajo su control, lo que le permite crear una plataforma adecuada para sus chips. Además, Huang enfatizó la importancia de los modelos abiertos en la ciberseguridad, señalando que estos son vitales para la economía estadounidense y mundial.

La adquisición de Hugging Face representa un paso significativo para Nvidia en su estrategia de expansión dentro del ámbito de la inteligencia artificial, consolidando su posición en el mercado y ampliando su influencia en el desarrollo de modelos abiertos.