FOTO: Hackers robaron más de 150 millones de fotos de licencias de conducir en un ataque masivo

Un reciente ataque cibernético ha expuesto más de 150 millones de fotos de licencias de conducir y documentos de identidad, lo que marca uno de los mayores robos de datos de este tipo en la historia. Según un informe del periodista de seguridad Brian Krebs, un servicio de verificación de identidad fue comprometido, lo que llevó a que esta información sensible fuera publicada en un sitio de la dark web llamado Nexus.

Este sitio, que comenzó a operar recientemente, permite a los usuarios buscar entre una vasta colección de documentos de identidad, incluyendo licencias de conducir y pasaportes de ciudadanos de Estados Unidos y Canadá. Un anuncio en un foro de cibercrimen en ruso indicaba que Nexus añadía aproximadamente medio millón de nuevos documentos cada día, lo que sugiere que los atacantes tenían acceso casi en tiempo real a los sistemas del servicio de verificación de identidad.

La advertencia del sitio afirmaba que las "fotos de los clientes se muestran si están disponibles". Krebs descubrió que su propia licencia de conducir estaba entre los registros accesibles en la base de datos, confirmando la autenticidad de los datos. También se encontró la foto del secretario de Defensa, Pete Hegseth, entre las listadas en el sitio de búsqueda de identidades.

Un portavoz del Departamento de Defensa indicó que están al tanto de los informes y están evaluando la situación. Junto con el investigador de seguridad Zach Edwards, quien también sufrió el robo de su identificación, Krebs identificó a IDScan como el probable origen de la filtración. Esta empresa, con sede en Louisiana, es utilizada por numerosas marcas de tecnología y consumo para verificar millones de identidades mensualmente.

El director ejecutivo de IDScan, Jimmy Roussel, no respondió a la solicitud de comentarios de TechCrunch, pero la directora de operaciones, Jillian Kossman, confirmó que la empresa está investigando el incidente. Además, se supo que la oficina del FBI en Nueva Orleans también está indagando sobre la brecha de datos. Un portavoz del FBI no respondió a las consultas de TechCrunch.

El sitio Nexus dejó de funcionar poco después de que se publicara el informe de Krebs. Este robo de datos se produce en un contexto donde los gobiernos están implementando cada vez más leyes de verificación de edad, que requieren que los adultos suban sus documentos de identidad para verificar su edad al acceder a sitios web o aplicaciones. Expertos en seguridad y defensores de la privacidad han advertido durante mucho tiempo que almacenar grandes cantidades de documentos de identidad aumenta el riesgo de robo por parte de hackers.

Este incidente representa, sin duda, uno de los mayores robos de documentos de identidad conocidos en un tiempo considerable.