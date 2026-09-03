Tensión en Oriente Medio: Irán lanza ataques contra Kuwait y Netanyahu busca consolidar su base

FOTO: Irán ataca Kuwait en represalia por bombardeos de EEUU y otras noticias de Oriente Medio

Irán llevó a cabo un ataque contra Kuwait el jueves, continuando con sus represalias por los recientes bombardeos de Estados Unidos a principios de semana. En el contexto interno, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, busca unificar a los partidos de derecha del país antes de las elecciones programadas para octubre.

A continuación, se presentan los últimos acontecimientos en la escalada de la guerra con Irán y la situación general en Oriente Medio.

Irán ataca Kuwait

Las alarmas sonaron en Kuwait a primera hora del jueves, y las defensas antiaéreas lograron interceptar misiles y drones durante lo que se calificó como una "flagrante agresión iraní", según comunicó el Ministerio de Defensa kuwaití a través de la plataforma X.

Este ataque se produce después de que Bahréin y Jordania, aliados de Estados Unidos, informaran que sus sistemas de defensa aérea también habían interceptado varios ataques aéreos iraníes el miércoles.

Los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán se han intensificado esta semana tras el ataque de Washington del domingo, que destruyó lanzacohetes iraníes en una isla del estrecho de Ormuz. Este ataque se justificó con la afirmación de que Teherán planeaba utilizar dichos lanzacohetes para atacar minas en una vía de navegación crucial.

Netanyahu intenta unir a la derecha antes de las elecciones

Con su legado político en juego, Netanyahu hace un llamado a sus antiguos aliados para que se unan en partidos más grandes que aumenten sus posibilidades de ingresar al parlamento. Actualmente, una serie de pequeños partidos pro-Netanyahu están en competencia de cara a la votación del 27 de octubre.

No obstante, la fragmentación del voto entre estos partidos, que incluyen bloques de línea dura liderados por los controvertidos ministros Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, podría debilitar las posibilidades de reelección del líder israelí.

Las próximas elecciones se perciben como un referéndum sobre los casi 17 años continuos de Netanyahu en el poder, así como sobre su gestión durante un periodo de inestabilidad marcado por protestas masivas y los recientes ataques de Hamás el 7 de octubre de 2023, junto a casi tres años de conflicto armado. Una victoria significaría un notable regreso para un líder que ha enfrentado múltiples desafíos, mientras que una derrota podría culminar en el fin de su influyente carrera política.